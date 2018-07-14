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Ярмоленко допоміг Вест Хему перемогти Уіком у контрольному матчі

19:33 2148 Читать на русском
Ярмоленко допоміг Вест Хему перемогти Уіком у контрольному матчі
Андрій Ярмоленко / Фото з соцмереж

Український півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко розпочав свій шлях у новому клубі з перемоги.

У контрольному поєдинку в рамках підготовки до нового сезону АПЛ Вест Хем зіграв з командою третього дивізіону Англії Уікомом.

Український півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко потрапив до стартового складу і зіграв перший тайм, після чого був замінений.

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28-річний українець зіграв на правому фланзі атаки. Ярмоленко був активний, створив кілька моментів і міг забити, але після подачі кутового пробив головою у поперечину.

Контрольний матч

Уіком – Вест Хем – 0:1

Гол: Арнаутовіч, 34

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Головне Вест Хем Вест Хем Англія Товариські матчі Уіком Уіком Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
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