Ярмоленко допоміг Вест Хему перемогти Уіком у контрольному матчі

Український півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко розпочав свій шлях у новому клубі з перемоги.
У контрольному поєдинку в рамках підготовки до нового сезону АПЛ Вест Хем зіграв з командою третього дивізіону Англії Уікомом.
Український півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко потрапив до стартового складу і зіграв перший тайм, після чого був замінений.
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28-річний українець зіграв на правому фланзі атаки. Ярмоленко був активний, створив кілька моментів і міг забити, але після подачі кутового пробив головою у поперечину.
Контрольний матч
Уіком – Вест Хем – 0:1
Гол: Арнаутовіч, 34
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