Ярмоленко опинився у "будинку жахів" через Вест Хем, а його конкурент не здається

Андрій Ярмоленко влітку перейшов у Вест Хем і уже встиг відзначитись гольовим пасом. Зараз півзахисник збірної України переживає не найприємніші миті, вважає англійська преса.

Вест Хем витратив понад 100 мільйонів євро влітку на трансфери для Мануеля Пеллегріні, але поселив свою зіркову команду в готель, де доба коштує 54 фунти. Там "молоти" суворо готуються до старту сезону АПЛ 2018/19, обладнавши свою базу. Схоже, аби відчути, наскільки спекотний чемпіонат їх чекає, 7 новачків лондонського клубу разом з партнерами поселили в місці, де навіть немає кондиціонерів.

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Це справді, дуже дивно, але 17-й найбагатший клуб світу економить на своїх футболістах. Готель у Ромфорді перебуває на кінці серед найбюджетніших варіантів на ринку. За визначенням The Sun, Вест Хем поселив їх у "будинку жахів".

З розваг тут є ресторанчик Beefeater – ну дуже старого формату. Скромні 3 зірочки замість готелів високого класу? А це ідея, вирішили боси клубу і зробили броню! Зазвичай тут зупиняються мандрівники або люди, яким потрібно зняти номер за прийнятну ціну.

Або такі ось кімнати для відпочинку між тренуваннями. Не залишається нічого іншого, як просто багато і важко працювати, їсти, спати і добре відпочивати. Безкоштовний WiFi є, а ось кондиціонери на час спеки у пропонованій програмі відсутні, як шик.

До слова, чилійський наставник змушує "хаммерів" добряче попотіти під час передсезонної підготовки. Подвійні тренувальні сесії за останні 10 днів мають підвести Вест Хем у якнайкращій формі до старту в АПЛ проти Ліверпуля, який також не шкодував грошей на трансфери в період літнього трансферного вікна.

А тим часом сьогодні, 25 липня, Вест Хем завітав у гості до Астон Вілли на товариський матч. Конкурент Ярмоленка Майкл Антоніо, якого хочуть продати, вийшов у стартовому складі та відкрив рахунок після індивідуального проходу справа. Так легко він своє місце нашій зірці не віддасть?

Відзначимо, що український півзахисник не потрапив навіть до заявки на гру. Вболівальники "молотів" уже почали хвилюватись, випитуючи у Твіттері причину відсутності. Однак насправді із екс-динамівцем усе добре – Пеллегріні просто надав йому відпочинок. Чекайте повернення Андрія у суботу в спарингу проти Іпсвіча.

Додамо, що у своєму останньому інтерв'ю Пеллегріні знову відзначив якості лідера збірної України: "Вілшер, Андерсон і Ярмоленко мають те, що нам потрібно, аби ми грали в красивий атакувальний футбол. Феліпе та Андрій можуть продемонструвати тут, чому це великі імена".

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