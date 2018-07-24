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Вест Хем Ярмоленка продовжить підписувати новачків

20:23 770 Читать на русском
Вест Хем Ярмоленка продовжить підписувати новачків
Мануель Пеллегріні / фото із соцмереж

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні заявив, що трансферна кампанія клубу ще не завершена.

"Ми намагаємося побудувати сильну команду. На даний момент ми маємо сім нових гравців, але у нас є троє травмованих. Отже, в останні дні, коли у нас буде можливість запросити гравців, ми спробуємо побудувати настільки сильну команду, яку тільки зможемо.

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Нам подобаються технічні гравці, з якими ми зможемо грати в привабливий, атакувальний футбол. Ми купили гравців, які мають дуже хорошу техніку. Не лише Феліпе Андерсона, а й Ярмоленка – вони можуть підтвердити свою репутацію в Прем'єр-лізі", – цитує Пеллегріні The Telegraph.

Вест Хем уже підписав цього літа Феліпе Андерсона, Іссу Діопа, Андрія Ярмоленка, Лукаша Фабіанські, Фабіана Бальбуена, Райан Фредерікса та Джека Вілшера.

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Трансфери Англія Трансфери Чемпіонату Англії Вест Хем Вест Хем Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні
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