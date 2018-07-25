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Вест Хем готовий продати конкурента Ярмоленка

15:00 741 Читать на русском
Вест Хем готовий продати конкурента Ярмоленка
Майкл Антоніо / фото: ФК Вест Хем

Півзахисник Вест Хема Майкл Антоніо може покинути клуб. "Молотобійці" готові відпустити гравця за умови отримання належної компенсації.

Вест Хем готовий розглянути пропозиції щодо трансферу вінгера Майкла Антоніо. Лондонський клуб планує отримати за перехід 30-річного футболіста 15 млн євро, повідомляє Sky Sports.

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У сезоні 2017/18 півзахисник не мав стабільного місця у складі, зігравши лише 16 поєдинків. Раніше була інформація про інтерес до Антоніо Крістал Пелас.

До слова, Антоніо виступає на тій же позиції, що і новачок Вест Хема Андрій Ярмоленко, якого вже встиг похвалити головний тренер Мануель Пеллегріні.

Контракт Антоніо розрахований до літа 2021 року. Хавбек виступає за Вест Хем з 2015 року.

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Англія Майкл Антоніо Майкл Антоніо
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