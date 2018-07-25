Ярмоленко оказался в "доме ужасов" из-за Вест Хэма, а его конкурент не сдается

Андрей Ярмоленко летом перешел в Вест Хэм и уже успел отметиться голевым пасом. Сейчас полузащитник сборной Украины переживает не самые приятные мгновения, считает английская пресса.

Вест Хэм потратил более 100 миллионов евро летом на трансферы для Мануэля Пеллегрини, но поселил свою звездную команду в отель, где сутки стоят 54 фунтов. Там "молоты" в суровом режиме готовятся к старту сезона АПЛ 2018/19, оборудовав свою базу. Похоже, чтобы почувствовать, насколько жаркий чемпионат их ждет, 7 новичков лондонского клуба вместе с партнерами поселили в месте, где даже нет кондиционеров.

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Это действительно, очень странно, но 17-й самый богатый клуб мира экономит на своих футболистах. Отель в Ромфорде находится на конце среди самых бюджетных вариантов на рынке. По определению The Sun, Вест Хэм поселил их в "доме ужасов".

Из развлечений здесь есть ресторанчик Beefeater – ну очень старого формата. Скромные 3 звездочки вместо гостиниц высокого класса? А это идея, решили боссы клуба и сделали броню! Обычно здесь останавливаются путешественники или люди, которым нужно снять номер за приемлемую цену.

Или такие вот комнаты для отдыха между тренировками. Не остается ничего другого, как просто много и тяжело работать, есть, спать и хорошо отдыхать. Бесплатный WiFi есть, а вот кондиционеры на время жары в предлагаемой программе отсутствуют, как шик.

К слову, чилийский наставник заставляет "хаммеров" изрядно попотеть во время предсезонной подготовки. Двойные тренировочные сессии за последние 10 дней должны подвести Вест Хэм в наилучшей форме к старту в АПЛ против Ливерпуля, который также не жалел денег на трансферы в период летнего трансферного окна.

А между тем сегодня, 25 июля, Вест Хэм приехал в гости к Астон Вилле на товарищеский матч. Конкурент Ярмоленко Майкл Антонио, которого хотят продать, вышел в стартовом составе и открыл счет после индивидуального прохода справа. Так легко он свое место нашей звезде не отдаст?

Отметим, что украинский полузащитник не попал даже в заявку на игру. Болельщики "молотов" уже начали волноваться, выпытывая в Твиттере причину отсутствия. Однако на самом деле с экс-динамовцем все хорошо – Пеллегрини просто предоставил ему отдых. Ждите возвращения Андрея в субботу в спарринге против Ипсвича.

Добавим, что в своем последнем интервью Пеллегрини вновь отметил качестве лидера сборной Украины: "Уилшер, Андерсон и Ярмоленко имеют то, что нам нужно, чтобы мы играли в красивый атакующий футбол. Фелипе и Андрей могут продемонстрировать здесь, почему они большие имена" .

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