"З дитинства за Вест Хем", – що за команду з Ярмоленком будують у Лондоні

Лондонський Вест Хем цього літа, після підписання Андрія Ярмоленка, став трохи ближчим кожному українському вболівальнику. "Футбол 24" розбирає, яку команду хочуть створити боси "молотків".

У літнє трансферне вікно лондонський Вест Хем несподівано став головним ньюсмейкером в АПЛ. Босам "молотків" спочатку вдалося повернути на Альбіон Мануеля Пеллегріні, який став чемпіоном із Манчестер Сіті в сезоні 2013/14, а потім на диво методично підійти до підсилення складу. Підписання Андрія Ярмоленка минулого тижня точно збільшить кількість симпатиків лондонців в Україні, а новий сезон в англійській Прем'єр-лізі, у тім числі – і через трансферну активність Вест Хема, обіцяє бути неймовірно цікавим.

Щоправда, український вінгер не став першим новачком "молотків" у це міжсезоння. Уже 1 липня лондонський клуб оголосив про переходи трьох гравців – кіпера Суонсі Лукаша Фабіанскі (7 млн фунтів), правого бека Раяна Фредерікса із Фулхема (вільний агент) і центрального захисника Ісса Діопа із Тулузи (22 млн фунтів). Кожен із цих трансферів є точковим. Минулого сезону Вест Хем спробував реанімувати та реабілітувати для англійського футболу Джо Харта. Проте, тепер, схоже, вже екс-воротар збірної Англії не тільки не зміг стати основним на Лондон Стедіум, потрапивши в ротацію з Адріаном, а й поставив під сумнів можливість ще колись спробувати власні сили у великому клубі. Натомість Фабіанскі впродовж чотирьох сезонів був безумовним номером один для Суонсі. Передусім неймовірні 39 клін-шитів поляка за цей час тримали "лебедів" на плаву, хоч ті зрештою заслужено вилетіли в Чемпіоншип.

"Вест Хем – грізна сила, кращий за Шевченка та якісне підсилення", – реакція англійського твіттера на перехід Ярмоленка

Схожа ситуація склалася і в лінії оборони Вест Хема. Взимку "молотки" без зайвих сентиментів попрощалися з чемпіоном Європи Жозе Фонте, а влітку те саме повторили з Джеймсом Коллінзом. Із центрбеків перед стартом сезону в лондонців залишилися лише Вінстон Рід (мабуть, єдиний захисник рівня АПЛ), Анжело Огбонна і 19-річний Деклан Райс, який лише в сезоні 2017/18 почав грати в основній команді. Прихід Ісси Діопа – не рішення з розряду "грати тут і зараз". Французу лише 21. Минулого року він був одним із найперспективніших оборонців у Лізі 1. Неймовірно атлетичний, чудовий у грі в повітрі та ще й швидкісний – Діоп виглядає ідеальним захисником для Прем'єр-ліги. Більше того, зважаючи на вік французького оборонця, він здатен прогресувати далі й Вест Хем може стати для нього чудовим кар'єрним трампліном.

Авторитетний портал Whoscored ставить на те, що основною парою центрбеків у новому сезоні буде дует Діоп–Огбонна. У суботньому спарингу "молотків" проти Уікома француз та італієць дійсно вийшли з перших хвилин, однак більше це може бути пов'язано з тим, що Рід наразі травмований. Але вдала гра в підготовчий період і на старті сезону справді може актуалізувати прогноз англійських любителів статистики. Утім, змінити це спробує ще один новачок, який прибув до лондонського клубу вже після переходу Ярмоленка – Фабіан Бальбуена. Екс-захисник Корінтіанса, вочевидь, буде конкурентом для Діопа. Він теж високий, непогано грає головою, полюбляє завантажувати форвардів лонгболами, а ще зазвичай займав позицію правого центрбека – ідеальне амплуа для молодого француза. Мануель Пеллегріні, мабуть, прагне перестрахуватися, й вірить у те, що мінімум один із двох новачків центральної зони в обороні зуміє себе проявити. Що ж до Фредерікса, то він спробує нав'язати конкуренцію на правому фланзі захисту ветерану Сабалеті, з можливостями якого новопризначений тренер добре знайомий.

Проте, пертурбації у захисній лінії виявилися лише фундаментом. Упродовж тижня боси Вест Хема, яким добряче дісталося в минулому сезоні, приємно шокували фанатів лондонців відразу трьома трансферами в півзахист та атаку. Спочатку "молотки" взяли вільного агента Джека Вілшера, якого не побачив у своїх схемах новий тренер Арсенала. Йому лише 26, впродовж останніх двох сезонів він зумів уникнути серйозних травм, а в кількох матчах сезону 2017/18 навіть робив різницю, коли виходив на поле в майці "канонірів". Такого гравця Вест Хему відверто не вистачало, а тепер завдяки Вілшеру має виникнути креативна вісь у центрі поля, а не звичайна протобоксерський плацдарм у кращих традиціях англійського футболу.

Президент Вест Хема Салліван прокоментував підписання Ярмоленка та Вілшера

Допомогати з творчістю Вілшеру будуть ще два новачки – наш Андрій Ярмоленко та колишня зірка Лаціо Феліпе Андерсон. Українця зарано списали в Дортмунді, а пропозиція Вест Хема явно підкупила вінгера. Він віддавна любить АПЛ, до команди прийшов серйозний фахівець, який розраховує на нього, та й можливість виграти конкуренцію за місце в основі виглядає доволі перспективною. Із Андерсоном ж інша історія. Він трохи емоційно "перегорів" після перших успіхів на Стадіо Олімпіко, оскільки сподівався піти на заслужене підвищення – до Челсі чи Манчестер Юнайтед. Але знову зацікавити "синіх" і "червоних дияволів" йому тепер буде значно легше, а Вест Хем не схильний робити трагедій, коли хтось хоче покинути клуб і відверто на це натякає. Союз Ярмоленка, Андерсона та "молотків" має потенціал стати вигідним для усіх зацікавлених сторін – гравці знову привернуть увагу серйозних (за силою) колективів, а Вест Хем отримає креативне мастило для свого підіржавілого атакувального двигуна.

Навряд Ярмоленко та Андерсон, за яких сумарно віддали близько 53,5 млн фунтів, придбані для ротації. Уже згаданий раніше Whoscored бачить українця та бразильця гравцями основи – Ярмола повинен грати на улюбленому для себе правому фланзі атаки, а Андерсон отримає роль "десятки", яка осиротіла після жахливої травми Мануеля Лансіні. Відповідь на запитання, хто гратиме на вістрі атаки, Пеллегріні ще доведеться пошукати. Початково реальних варіантів було три, але Енді Керрол самоусунувся від боротьби за місце в основі, отримавши чергову травму. Поки англієць відновлюватиметься, у стартовому складі можуть зіграти Марко Арнаутовіч або Хав'єр Ернандес. Фактурний австрієць був безумовним гравцем першої одинадцятки в минулому сезоні й може залишитися ним на старті сезону нового. Із Чічаріто, який за ігровим стилем є повною протилежністю Арнаутовіча, є три варіанти – він виходитиме в парі з Марко, коли Вест Хем гратиме проти рівних чи слабших суперників, підсилюватиме гру з лави для запасних, коли цього вимагатиме рахунок або ж періодично гратиме в старті, коли це буде вигідно через стиль гри опонента. Відверто кажучи, "молоткам" знадобився б ще один нападник, але поки про нові трансферні цілі команди з Лондон Стедіум інформації не було.

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Та всі ці підписання не варті нічого без головного трансферу літа для Вест Хема. Безумовно ним стало призначення Мануеля Пеллегріні на посаду менеджера. Енергійний чилієць зробив собі ім'я в Європі з Вільяреалом, а після суперечливого сезону в мадридському Реалі та недовгого періоду в Малазі завоював визнання на Туманному Альбіоні, підкоривши чемпіонську вершину з Манчестер Сіті. Його відхід із Етіхад Стедіум був закономірним, оскільки еміратські власники "містян" у сезоні 2015/16 не дочекалися ні збереження титулу чемпіона, ні давноочікуваного тріумфу в Лізі чемпіонів. Пеллегріні не сперечався й поїхав заробляти на щасливу старість у китайську Суперлігу. Хебей Чайна Форчун під його керівництвом двічі не змогла пробитися до континентальних кубків. Чилієць мав можливість виправити це в 2018-му, але не захотів. У червні на нього вийшли представники Вест Хема та запропонували приєднатися до нового проекту на Британських островах.

Пересічні фани "молотків" після нечуваної активності в літнє трансферне вікно піддалися ейфорії. Вони вже оцінюють шанси команди повторити чемпіонський шлях Лестера та щиро думають про шанси в наступному розіграші єврокубків. Але очікувати миттєвих результатів не варто. На побудову справжньої Команди потрібен час. Три роки, на які розрахований контракт Мануеля Пеллегріні з лондонцями? Цілком імовірно. Прогрес із тією ж "Жовтою субмариною" в Іспанії був поступовим: 1/4 фіналу Кубка УЄФА та вихід у ЛЧ, потім – падіння на 7-ме місце та вихід до півфіналу Ліги чемпіонів, 5-те місце в Прімері і нарешті срібло чемпіонату та чвертьфінал головного європейського турніру. Чилієць здатен перетворити Вест Хем у добротну команду, яка колись кине виклик грандам. Не дарма ж його прізвисько Інженер...

Антон Федорців, "Футбол 24"