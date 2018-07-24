Ярмоленко взяв участь у представленні третьої форми Вест Хема – цікавий ролик

Український вінгер Андрій Ярмоленко потрапив у відео, яким Вест Хем презентував свою третю форму на сезон-2018/19.

Вест Хем представив третій варіант форми на наступний сезон, знявши ролик з кількома гравцями. Ця форма відсилає до сезону-1992/93, коли "молотобійці" вперше здобули путівку в АПЛ.

У презентації взяли участь три новачки лондонців: Раян Фредерікс, Феліпе Андерсон і наш Андрій Ярмоленко.

"Ярмоленко буде трансфером сезону": як англійці реагують на результативну гру українця за Вест Хем

Нагадаємо, що українець цього літа перейшов у Вест Хем з дортмундської Борусії та вже встиг відзначитися асистом у товариському матчі за новий клуб.