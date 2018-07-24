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Ярмоленко взяв участь у представленні третьої форми Вест Хема – цікавий ролик

12:21 391 Читать на русском
Ярмоленко взяв участь у представленні третьої форми Вест Хема – цікавий ролик
Андрій Ярмоленко / WHU

Український вінгер Андрій Ярмоленко потрапив у відео, яким Вест Хем презентував свою третю форму на сезон-2018/19.

Вест Хем представив третій варіант форми на наступний сезон, знявши ролик з кількома гравцями. Ця форма відсилає до сезону-1992/93, коли "молотобійці" вперше здобули путівку в АПЛ.

У презентації взяли участь три новачки лондонців: Раян Фредерікс, Феліпе Андерсон і наш Андрій Ярмоленко.

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Нагадаємо, що українець цього літа перейшов у Вест Хем з дортмундської Борусії та вже встиг відзначитися асистом у товариському матчі за новий клуб.

Теги
Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Англія Відеоновини
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