Ярмоленко має супер зарплату і ще один великий гріх для Мойєса – найавторитетніший інсайдер про трансфер з Вест Хема

Інший зірковий вінгер збірної України, схоже, повторює долю Євгена Коноплянки. Андрій Ярмоленко може покинути Вест Хем уже у 2020 році, і для цього є не одна причина.

Так само, як і Коно, не закріпившись надовго у кількох топ-чемпіонатах, Ярмоленко зараз ближчий до Туреччини, ніж до основи в сильній лізі, хай навіть у кризовій команді. Наших 30-річних флангових півзахисників також поєднує важке фінансове питання і ще кілька моментів. Євген отримував захмарну зарплату в Шальке – значно більше навіть за лідерів свого клубу. Андрій має найбільший оклад у Вест Хем Юнайтед. Як поінформував найавторитетніший інсайдер у питаннях "молотів" ExWHUemployee, Ярмоленка підводить величезна зарплата у Вест Хемі. Саме тому керівництво лондонського клубу вирішило пристати на ідею нового тренера продати травматичного і нестабільного українця.

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Найприкріше, що екс-динамівець насправді за кількома показниками був серед найкреативніших у Вест Хемі Пеллегріні. Статистичний портал Opta взагалі назвав його найкращим гравцем "хаммерс" за першу половину сезону АПЛ. Так, тут більше підходить статус "найкращий серед найгірших", та все ж. Коли був у тонусі, команда навіть відчувала свого роду приємну залежність від 30-річного виконавця. Голи та асисти приносили важливі очки на старті сезону, а фанати та британські ЗМІ заговорили про те, що чилійський наставник саме зараз може вивести команду в Лігу чемпіонів чи єврокубок класом нижче.

Усе завершилося серією жахливих поразок, травмою Ярмоли і відставкою тренера, який раніше очолював Реал з Манчестер Сіті та обіцяв золоті гори в Лондоні. Боси Вест Хема витратили понад 178 млн фунтів фактично на вітер. Мінус 110 мільйонів, якщо враховувати продажі на вихід. Український вінгер став 5-м найдорожчим у довжелезному списку (20 млн євро). Біда в тому, що за інформацією англійських ЗМІ заробляє 115 тисяч фунтів на тиждень – майже 7 мільйонів євро за рік. Це найбільша зарплатня в команді, що цілком може вилитися у швидкий трансфер, підтверджує ExWHUemployee.

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Вагома проблема полягає в тому, що ці гроші не відповідають внеску гравця в успіхи та результат. Дивіться самі: за 26 матчів у Борусії Дортмунд Ярмола забив 6 м'ячів та віддав 6 асистів, тоді як за Вест Хем відзначився лише 5 разів плюс 2 гольові, а провів на одну гру менше. Регрес відчутний, від колись найкращого бомбардира чемпіонату України в Європі чекали суттєво більшого. Якщо ж у Німеччині його трансфер називають провалом, то що казати про англійський клуб. Один з багатьох відмінних гравців, які багато обіцяли, але на виході ставали розчаруванням у середовищі фанатів "молотів". Його трансферна вартість (цифри Transfermarkt) впала за останні 2 роки на 10 млн євро (з 25 до 15), що тільки підтверджує негативну тенденцію.

Девіду Мойєсу, який стартував з двох перемог, але вже встиг за всіма статтями поступитися сенсації сезону Шеффілд Юнайтед, зараз повинен думати не про розкіш, а виживання. ВХЮ від зони вильоту відділяє 1 бал, а в найближчі 2 місяці його чекають 2 матчі з Ліверпулем, а також Манчестер Сіті, Евертон, Лестер, Арсенал. Колишній наставник Манчестер Юнайтед хотів би позбутися баласту, аби придбати якісних новачків, що могли б змінити патову ситуацію. Зарплата Ярмоленка уже є тим спокусливим фактором, аби з легкістю відпустити його, а за такий варіант виступають орієнтовно понад 60% вболівальників.

Крім того, авторитетний інсайдер переконує, що Андрій не підходить під ігрову концепцію Мойєса, хоча й не мав можливості переконати його у зворотньому особисто через травму. Та й загалом в останні місяці гравець виглядав гнітюче, за версією фанатських порталів (хоча вистачає і невдоволення шотландським тренером, мовляв, як це і чому футболіст, який бив Португалію і може зіграти другого форварда, геть не підходить новому керманичу). Тут також напрошується аналогія з Коноплянкою. Мойєс полюбляє схеми 3-5-2 або 3-4-2-1, тож крайні півзахисники мають багато відпрацьовувати в обороні – це слабке місце обох наших вінгерів.

Саме з цих причин Вест Хем вирішив вислухати пропозиції щодо трансферу українця вже в перший місяць нового року. У керівництві припускають, що наш гравець просто не підходить для шаленого ритму АПЛ. Тому клуб з Лондон Стедіум готовий продати Ярмоленка вже в січні 2020 року, якщо надійде прийнятна пропозиція. Ось звідки ростуть ноги у витоків англійської преси про бажання продати Андрія задовго до кінця контракту (до липня 2022-го). Більшість вболівальників не будуть сумувати за гравцем збірної України, адже запам'ятовуються останні слова, а вони пролунали вкрай тихо. Колишній лідер Динамо востаннє виходив на поле місяць тому (в основі – аж понад 50 днів), а його загадкова травма стегна загрожує поверненням аж у лютому.

Ось тільки проблема в тому, що всі ці трансферні чутки про зацікавлення клубів з Туреччини поки більше на рівні ідей, аніж реального інтересу. Та й сам гравець навряд чи захоче опускатися рівнем нижче – в лігу для зіркових "пенсіонерів". У Німеччині та Англії (хоча деякі місцеві журналісти вважають, що він міг би отримати другий шанс в іншому клубі Прем'єр-ліги) в нього не дуже вийшло, тож з топ-ліг залишаються тільки Італія (там вікові гравці відмінно почуваються) та Іспанія (менший темп, ніж в АПЛ, більший акцент на техніку). Однак Ярмоленко на сьогодні може стати цікавою опцією в найкращому разі для середняків Серії А чи Прімери. Ті ж не зможуть платити йому і половину нинішньої зарплатні. Залишається повторити шлях Коноплянки з турецькою трансферною сагою і поверненням в УПЛ?

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