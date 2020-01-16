У Ярмоленко супер зарплата и еще один большой грех для Мойеса – самый авторитетный инсайдер о трансфере из Вест Хэма

Другой звездный вингер сборной Украины, похоже, повторяет судьбу Евгения Коноплянки. Андрей Ярмоленко может покинуть Вест Хэм уже в 2020 году, ведь для этого есть не одна причина.

Так же, как и Коно, не закрепившись надолго в нескольких топ-чемпионатах, Ярмоленко сейчас ближе к Турции, чем к основе в сильной лиге, пусть даже в кризисной команде. Наших 30-летних фланговых полузащитников также объединяют тяжелый финансовый вопрос и еще несколько моментов. Евгений получал заоблачную зарплату в Шальке – значительно больше даже лидеров своего клуба. Андрей имеет самый большой оклад в Вест Хэм Юнайтед. Как сообщил самый авторитетный инсайдер в вопросах "молотов" ExWHUemployee, Ярмоленко подводит огромная зарплата в Вест Хэме. Именно поэтому руководство лондонского клуба решило принять идею нового тренера продать травматичного и нестабильного украинца.

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Самое обидное, что экс-динамовец на самом деле по нескольким показателям был среди самых креативных в Вест Хэме Пеллегрини. Статистический портал Opta вообще назвал его лучшим игроком "хаммерс" в первой половине сезона АПЛ. Да, здесь больше подходит статус "лучший среди худших", но все же. Когда был в тонусе, команда даже чувствовала своего рода приятную зависимость от 30-летнего исполнителя. Голы и ассисты приносили важные очки на старте сезона, а фанаты и британские СМИ заговорили о том, что чилийский наставник именно сейчас может вывести команду в Лигу чемпионов или еврокубок классом ниже.

Все завершилось серией ужасных поражений, травмой Ярмолы и отставкой тренера, который ранее возглавлял Реал с Манчестер Сити и обещал золотые горы в Лондоне. Боссы Вест Хэма потратили более 178 млн фунтов фактически на ветер. Минус 110 миллионов, если учитывать продажи на выход. Украинский вингер стал 5-м самым дорогим в длинном списке (20 млн евро). Беда в том, что по информации английских СМИ зарабатывает 115 тысяч фунтов в неделю – почти 7 миллионов евро в год. Это самая большая зарплата в команде, что вполне может вылиться в скорый трансфер, подтверждает ExWHUemployee.

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Значительная проблема заключается в том, что эти деньги не соответствуют вкладу игрока в успехи и результат. Смотрите сами: за 26 матчей в Боруссии Дортмунд Ярмола забил 6 мячей и отдал 6 ассистов, тогда как за Вест Хэм отличился лишь 5 раз плюс 2 голевые, а провел на одну игру меньше. Регресс ощутимый, от некогда лучшего бомбардира чемпионата Украины в Европе ждали существенно большего. Если же в Германии его трансфер называют провалом, то что говорить об английском клубе. Один из многих отличных игроков, которые много обещали, но на выходе становились разочарованием в среде фанатов "молотов". Его трансферная стоимость (цифры Transfermarkt) упала за последние 2 года на 10 млн евро (с 25 до 15), что только подтверждает негативную тенденцию.

Дэвиду Мойес, который стартовал с двух побед, но уже успел по всем статьям уступить сенсации сезона Шеффилд Юнайтед, сейчас должен думать не о роскоши, а выживании. ВХЮ от зоны вылета отделяет 1 балл, а в ближайшие 2 месяца его ждут 2 матчи с Ливерпулем, а также Манчестер Сити, Эвертон, Лестер, Арсенал. Бывший наставник Манчестер Юнайтед хотел бы избавиться от балласта, чтобы приобрести качественных новичков, которые могли бы изменить патовую ситуацию. Зарплата Ярмоленко уже является тем соблазнительным фактором, чтобы с легкостью отпустить его, а за такой вариант выступают ориентировочно более 60% болельщиков.

Кроме того, авторитетный инсайдер утверждает, что Андрей не подходит под игровую концепцию Мойеса, хотя и не мог получить возможность убедить его в обратном лично из-за травмы. Да и вообще в последние месяцы игрок выглядел удручающе, по версии фанатских порталов (хотя хватает и недовольства шотландским тренером, мол, как это и почему футболист, который бил Португалию и может сыграть второго форварда, совсем не подходит новому рулевому). Здесь также напрашивается аналогия с Коноплянкой. Мойес предпочитает схемы 3-5-2 или 3-4-2-1, поэтому крайние полузащитники должны много отрабатывать в обороне – это слабое место обеих наших вингеров.

Именно по этим причинам Вест Хэм решил выслушать предложения по трансферу украинца уже в первый месяц нового года. В руководстве предполагают, что наш игрок просто не подходит для бешеного ритма АПЛ. Поэтому клуб из Лондон Стэдиум готов продать Ярмоленко уже в январе 2020 года, если поступит приемлемое предложение. Вот откуда растут ноги у утечек английской прессы о желании продать Андрея задолго до конца контракта (до июля 2022-го). Большинство болельщиков не будут скучать по игроку сборной Украины, ведь запоминаются последние слова, а они прозвучали крайне тихо. Бывший лидер Динамо в последний раз выходил на поле месяц назад (в основе – аж более 50 дней), а его загадочная травма бедра грозит возвращением только в феврале.

Вот только проблема в том, что все эти трансферные слухи об интересе клубов из Турции пока больше на уровне идей, чем реального интереса. Да и сам игрок вряд ли захочет опускаться уровнем ниже – в лигу для звездных "пенсионеров". В Германии и Англии (хотя некоторые местные журналисты считают, что он мог бы получить второй шанс в ином клубе Премьер-лиги) у него не очень получилось, поэтому из топ-лиг остаются только Италия (там возрастные игроки отлично чувствуют себя) и Испания (меньший темп, чем в АПЛ, больший акцент на технику). Однако Ярмоленко сегодня может стать интересной опцией в лучшем случае для середняков Серии А либо Примеры. Те же не смогут платить ему и половину нынешней зарплаты. Остается повторить путь Коноплянки с турецкой трансферной сагой и итоговым возвращением в УПЛ?

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