Багато гравців Челсі визнають, що зіткнулися з труднощами через постійний тиск. Вони щосили намагаються адаптуватися до очікувань в одному з найбільших клубів АПЛ, але вимоги вболівальників і громадськості до них занадто високі. Про це пише The Standard.

Челсі спробує перехопити Судакова в Арсенала

Водночас гравці команди цінують той факт, що головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно захищає їх від критики як може. Крім того, аргентинець працює над вихованням командного духу серед гравців, які представляють різні країни – у роздягальні команди виникли окремі групи.

Почеттіно може бути звільнений, якщо "сині" не потраплять до єврокубків на наступний сезон, але гравці команди хочуть, щоб він залишився. Впливові члени ради директорів також вважають, що Почеттіно заслуговує на те, щоб продовжити роботу з командою – вони визнають, що тренер опинився в складних обставинах.

Не допомогли Челсі й травми двох лідерів – через це капітан Ріс Джеймс і віце-капітан Бен Чілвелл не змогли справити великого впливу на роздягальню, як очікувалося.

Мудрик вразив англійські ЗМІ лише в одному, знайшовся рятівник українця – Зінченко закотив шоу та створив магію