Збірна Канади звернулася до Уле Гуннара Сульшера з пропозицією підготувати команду до ЧС-2026.

Канадська футбольна асоціація зв'язалася з Уле Гуннаром Сульшером, Джессі Маршем і Боббі Смірніотісом із пропозицією очолити національну збірну та підготувати її до домашнього ЧС-2026. Про це інформує The Standard.

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Раніше від перспективи попрацювати з "червоними" відмовилися Жозе Моурінью і Френк Лемпард. На даному етапі переговорів не ясно, чи зацікавлені Сульшер і Марш у цій роботі. Сульшер перебуває без роботи з 2021 року відтоді, як пішов із Манчестер Юнайтед, а Марш перебуває у творчій відпустці від минулого сезону – відтоді, як його звільнили з Лідса.

Повідомляється, що альтернативні варіанти Канадської футбольної асоціації охоплюють екс-помічника Карло Анчелотті в Челсі та Реалі Пола Клемента і колишнього тренера Мідлсбро Айтора Каранку.

Попередній тренер збірної Канади Джон Хердман привів команду до першого ЧС за 36 років, але торік покинув посаду заради команди МЛС Торонто. Зараз тимчасовим наставником "червоних" є його колишній помічник Мауро Б'єлло.

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