Ярмоленко може продовжити кар'єру в Туреччині – на українця вже є претендент

Стамбульський Бешикташ може підписати Андрія Ярмоленка, переконують турецькі ЗМІ.

Андрій Ярмоленко отримав варіант із продовженням кар'єри в Туреччині. У послугах 30-річного вінгера збірної України зацікавлений Бешикташ, який налаштований орендувати Ярмоленка до завершення сезону. Більше того – Вест Хем через агентів начебто сам запропонував туркам підписати Андрія, інформує Fotospor.

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Як зазначає видання, у Бешикташа на випадок перемовин з Ярмоленком є вагомий козир. Це Домагой Віда, який грав разом з українцем у складі київського Динамо. Щоправда, може змінити клуб і сам хорват, якого пов'язують з переїздом в АПЛ. В той же час турецький ЗМІ підкреслює, що наразі Бешикташ не робив жодної пропозиції щодо Ярмоленка, а сам Андрій може не погодитися на варіант з переїздом у Туреччину.

Нагадаємо, раніше британські ЗМІ повідомляли, що новий тренер Вест Хема Девід Мойєс розглядає варіант з відходом Ярмоленка. Наразі українець відновлюється від травми, через яку ризикує пропустити ще близько місяця.

В поточному сезоні Ярмоленко провів 15 матчів в АПЛ, у яких забив 3 голи та віддав одну гольову передачу.

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