Ярмоленко очолив показовий рейтинг АПЛ – українець став найкращим за межами топ-6

Андрій Ярмоленко грає за Вест Хем не кожен повний матч, але дуже корисний для команди, коли перебуває на полі.

Ярмоленко за 21 тур зіграв 829 хвилин в АПЛ, створивши за відведений час 15 гольових шансів. В активі українця лише 1 асист. Втім, відповідно до системи очікуваних голів, Андрій напрацював на 3.33 xA – тобто більш ніж на 3 результативні передачі.

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У розрахунку на один матч (90 хвилин) Ярмоленко має 0.36 xA. За цим показником він є найкращим в чемпіонаті Англії за межами "великої шістки". Враховувалися лише ті футболісти, які провели в сезоні не менш як 720 хвилин на полі.

Звичайно, Андрій опинився на вершині рейтингу завдяки малій кількості зіграних хвилин, однак він був досить ефективним. У складі Вест Хема немає рівних Ярмолі у створенні моментів – друге місце за очікуваними передачами на матч поділяють Снодграсс і Лансіні (по 0.21 xA90), які відіграли не набагато більше.

За очікуваними голами на 90 хвилин Ярмоленко – четвертий у команді (0.21 xG), за ударами на 90 хвилин – п'ятий (2.16).

Наразі українець заліковує травму. Терміни відновлення поки що невідомі. У цьому сезоні Ярмоленко забив за Вест Хем 3 голи. Під керівництвом нового тренера – Девіда Мойєса – Андрій ще не грав.

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