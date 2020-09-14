Вест Хем програє Ньюкаслу вдома без особливих шансів на успіх, і це вже стає класикою. Друга поспіль домашня поразка "сорокам", в якій "молоти" пропускають мінімум 2 голи. Якщо команда Пеллегріні спромоглася бодай нав'язати боротьбу і прокинутися після 0:3, то у хлопців Мойєса не вийшло і цього. Дуже слабкий стартовий склад спромігся підсилити лише 30-річний українець, креативні дії та бажання якого щось змінити відзначили фанати ВХЮ. Досить символічними виглядали його постійні претензії до партнерів – та віддай ти пас, я зроблю все, що можу. Екс-динамівець спочатку спробував зіграти як командний футболіст, але коли тобі не повертають у відповідь, плюєш на все і йдеш грати роль самотнього воїна.

Вест Хем вдома програв Ньюкаслу: Ярмоленко шансом не скористався, провал Боуена та рух Мойєса назустріч відставці

Чи зіграв він добре? Щодо цього можна багато дискутувати. В очах фанатів все було настільки якісно, що заслужив вийти у старті на наступний матч. Хоча Ярмолі також не вистачило ефективності та свіжих ніг. Клятий "вірус ФІФА" після матчів збірних не шкодує практично нікого. Та як мінімум Андрій був тим, хто наближав гру до чужого штрафного. За свої 23 хвилини український півзахисник віддав у фінальну третину поля більше пасів (10), ніж всі інші гравці атаки Вест Хема за майже 70 чи 90. Коли говоримо про удари, то тут ситуація не менш катастрофічна. Лише у форварда Антоніо їх було більше (4 проти 3).

Go at them and use Rice to help with our defensive issue? pic.twitter.com/dxCQ9Vja5X — Glenjamin Button (@GlennMurph87) September 12, 2020

У минулому сезоні багато фанатів були розчаровані грою виконавця, який отримує колосальні 6,5 мільйона євро на рік (найбільше в команді). Головні претензії – не вистачало темпу, слабкість у відбираннях, регулярні травми та намагання все підлаштувати під єдину робочу ногу. На початку нинішнього Ярмоленко надихає все більшу армію прихильників, які вимагають ставити його в основу вже на найближчу битву проти Арсенала. Судячи з гри команди Артети проти Фулхема, нинішнім "молотам" у лондонському дербі особливо ловити нічого, але якщо Моєйс продовжить садити тріо найдорожчих гравців (крім українця, ще Аллє та Андерсон – усі гравці атаки), то навіть на перший забитий м'яч доведеться чекати ще дуже довго.

Зараз Ярмолу активно захищають у фанатських профілях ВХЮ на Твіттері. Прихильники таланту українця переконані, що Андрій не просто "принаймні намагався, щоб хороші речі в атаці відбувалися". Один з найпопулярніших коментарів наголошує, що екс-лідер Динамо став найкращим гравцем "молотів" з суттєвим відривом, причому "ніхто і близько не підібрався до другого місця".

Our best player was Yarmolenko. Nobody comes close to being 2nd — West Ham Transfers (@westhamtransfer) September 12, 2020

Вже у вівторок, 15 вересня о 21:30, Вест Хем зіграє на Кубок англійської ліги проти Чарльтона (1/32 фіналу). Вболівальники бачать в основі українського футболіста разом з Лансіні та Аллє. Усе, що зараз потрібно, це надати впевненість згаданим зіркам атаки.

Yarmolenko lanzini fornals Haller all need to start against Charlton btw they need to gain confidence @WestHam also please stop using fornals wide he’s not a winger — raffa (@creedyszn) September 14, 2020

Клас Андрія порівнюють з хавбеком збірної Англії Декланом Райсом – хіба що цей топовий опорник може загрожувати позиціям футболіста, якого величають не інакше, як "наш найкращий гравець".

Excluding Rice, Yarmolenko is our best player — DK #GSBOUT (@Dom_A_King) September 13, 2020

Аналітики також вважають, що Ярмоленко з Аллє заслужили місце в основі на Арсенал.

Another disappointing result for West Ham. Moyes’ shape played into Newcastle’s hands, who caused problems all evening.



Yarmolenko & Haller both need to start against Arsenal. — Dan Woffenden (@danwoff98) September 13, 2020

"Вест Хему потрібне підсилення на позиції центрбека, лівого та правого оборонців, нападника. Ярмоленко повинен виходити в основі, Форналс чужий на позиції вінгера. Якщо не вдасться підкріпитися, нас чекають великі проблеми".

Points to take from tonight:



- We need at least four players (CB, LB, RB, ST)

- Josh Cullen deserves a chance

- Fornals is not a winger

- Yarmolenko needs to start games



Concerning performance tonight. Unless we reinvest were in big trouble this season — Dan Woffenden (@danwoff98) September 12, 2020

На одному з фанатських сайтів провели голосування, хто має виходити у стартовому складі на фланзі атаки – Ярмоленко чи Форналс. З величезним відривом перемагає Андрій (88%), хоча ще кілька місяців тому в це складно було повірити.

"Ярмоленко зробив за 20 хвилин більше, ніж вся команда за 90. Заслуговує кращого".

"Ти будуєш гарний склад з Феліпе Андерсоном, Ярмоленком, Лансіні та Аллє – і тоді Девід Мойєс залишає ВСІХ їх на банці".

You build a nice squad with Felipe Anderson, Yarmolenko, Lanzini and Haller - and then David Moyes puts ALL of them on the bench. — Michael Yokhin (@Yokhin) September 12, 2020

Ярмоленко має пропозиції з Європи та МЛС, – ЗМІ

Багато розмов ведеться про можливий трансфер екс-гравця Динамо і Борусії. Тут все дуже просто. Якщо залишатися в Європі, потрібно буде йти на різке скорочення зарплати (зараз навіть в Туреччині кризові часи) та визнавати, що в АПЛ не вийшло. Якщо ж їхати в Китай чи США, можна гідно заробити, але втратити на статусі, місце у збірній та й загалом чи не зарано на таку "пенсію". Останнім часом Ярмоленко виглядає амбіційним гравцем, який прагне вкотре всім все довести.

Утім, фанати Вест Хема і тут знаходять привід для іронії над керівництвом свого клубу. "Один з наших найталановитіших гравців і єдина справжня загроза з лави запасних. Тож ми, мабуть, продамо його за безцінь". Хоча за 25 мільйонів фанати готові подумати. "Дозвольте йому піти. Якщо вірити журналісту Sky Sports, в нас усе ще буде 164 вінгери".

One of our most talented players and our only genuine threat from the bench. So we will probably sell him for peanuts ‍♂️ — WestHamUknow (@UknowHam) September 11, 2020

"Просто повинен залишитися. Ярмо – життєво важлива частина команди. Збережіть його будь-якою ціною. Чудовий гравець, потрібен команді. Ще не бачили його найкращої версії. Хіба що за 100 мільйонів. Він усе ще здатен стільки всього запропонувати. Випустіть його попереду, не на фланг"

Ярмоленко в матчі Вест Хем – Ньюкасл (0:2): дивіться відео