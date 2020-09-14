Андрій Ярмоленко має варіанти продовження кар'єри у Європі та МЛС, повідомив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

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Щоправда конкретної інформації щодо клубів, які цікавляться українцем, наразі немає. За словами джерела, сам Ярмоленко планує залишитись в англійській команді та боротись за місце у стартовому складі. До слова, раніше повідомлялось про інтерес зі сторони китайського Шеньдунь Лунен до хавбека Вест Хема.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко влітку 2018-го перейшов з Борусії у Вест Хем. За англійський клуб українець зіграв у 34 поєдинках у всіх у турнірах, відзначився сімома голами та двома асистами.

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