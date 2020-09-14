Вест Хэм проигрывает Ньюкаслу дома без особых шансов на успех, и это уже становится классикой. Второе подряд домашнее поражение "сорокам", в котором "молоты" пропускают минимум 2 гола. Если команда Пеллегрини смогла хотя бы навязать борьбу и проснуться после 0:3, то у ребят Мойеса не получилось и этого. Очень слабый стартовый состав смог усилить разве что 30-летний украинец, креативные действия и желание которого что-то изменить отметили фанаты ВХЮ. Достаточно символическими выглядели его постоянные претензии к партнерам – да отдай ты пас, я сделаю все, что могу. Экс-динамовец сначала попытался сыграть как командный футболист, но когда тебе не возвращают в ответ, плюешь на все и идешь играть роль воина-одиночки.

Вест Хэм дома проиграл Ньюкаслу: Ярмоленко шансом не воспользовался, провал Боуэна и движение Мойеса навстречу отставке

Сыграл ли он хорошо? Об этом можно много дискутировать. В глазах фанатов все было настолько качественно, что заслужил выйти в старте на следующий матч. Хотя Ярмоле также не хватило эффективности и свежих ног. Окаянный "вирус ФИФА" после матчей сборных не жалеет практически никого. Но как минимум Андрей был тем, кто приближал игру к чужой штрафной. За свои 23 минуты украинский полузащитник отдал в финальную треть поля больше пасов (10), чем все остальные игроки атаки Вест Хэма за почти 70 или 90. Когда мы говорим об ударах, то здесь ситуация не менее катастрофическая. Только у форварда Антонио их было больше (4 против 3).

Go at them and use Rice to help with our defensive issue? pic.twitter.com/dxCQ9Vja5X — Glenjamin Button (@GlennMurph87) September 12, 2020

В прошлом сезоне многие фанаты были разочарованы игрой исполнителя, который получает колоссальные 6,5 миллиона евро в год (больше всех в команде). Главные претензии – не хватало темпа, слабость в отборе, регулярные травмы и попытки все подстроить под единственную рабочую ногу. В начале нынешнего Ярмоленко вдохновляет все большую армию поклонников, которые требуют ставить его в основу уже на ближайшую битву против Арсенала. Судя по игре команды Артеты против Фулхэма, нынешним "молотам" в лондонском дерби особенно ловить нечего, но если Моейс продолжит сажать трио самых дорогих игроков (кроме украинца, еще Алле и Андерсон – все игроки атаки), то даже первый забитый мяч придется ждать еще очень долго.

Сейчас Ярмолу активно защищают в фанатских профилях ВХЮ на Твиттере. Поклонники таланта украинца убеждены, что Андрей не просто "по крайней мере старался, чтобы хорошие вещи в атаке происходили". Один из самых популярных комментариев отмечает, что экс-лидер Динамо стал лучшим игроком "молотов" с существенным отрывом, причем "никто и близко не подобрался ко второму месту".

Our best player was Yarmolenko. Nobody comes close to being 2nd — West Ham Transfers (@westhamtransfer) September 12, 2020

Уже во вторник, 15 сентября в 21:30, Вест Хэм сыграет на Кубок английской лиги против Чарльтона (1/32 финала). Болельщики видят в основе украинского футболиста вместе с Лансини и Алле. Все, что сейчас нужно, это придать уверенность упомянутым звездам атаки.

Yarmolenko lanzini fornals Haller all need to start against Charlton btw they need to gain confidence @WestHam also please stop using fornals wide he’s not a winger — raffa (@creedyszn) September 14, 2020

Класс Андрея сравнивают с хавбеком сборной Англии Декланом Райсом – разве только этот топовый опорник может угрожать позициям футболиста, которого величают не иначе, как "наш лучший игрок".

Excluding Rice, Yarmolenko is our best player — DK #GSBOUT (@Dom_A_King) September 13, 2020

Аналитики также считают, что Ярмоленко с Алле заслужили место в основе на Арсенал.

Another disappointing result for West Ham. Moyes’ shape played into Newcastle’s hands, who caused problems all evening.



Yarmolenko & Haller both need to start against Arsenal. — Dan Woffenden (@danwoff98) September 13, 2020

"Вест Хэму необходимо усиление на позиции центрбека, левого и правого защитников, нападающего. Ярмоленко должен выходить в основе, Форналс чужой на позиции вингера. Если не удастся подкрепиться, нас ждут большие проблемы".

Points to take from tonight:



- We need at least four players (CB, LB, RB, ST)

- Josh Cullen deserves a chance

- Fornals is not a winger

- Yarmolenko needs to start games



Concerning performance tonight. Unless we reinvest were in big trouble this season — Dan Woffenden (@danwoff98) September 12, 2020

На одном из фанатских сайтов провели голосование, кто должен выходить в стартовом составе на фланге атаки – Ярмоленко или Форналс. С огромным отрывом побеждает Андрей (88%), хотя еще несколько месяцев назад в это было сложно поверить.



"Ярмоленко сделал за 20 минут больше, чем вся команда за 90. Заслуживает лучшего".





"Ты строишь хороший состав с Фелипе Андерсоном, Ярмоленко, Лансини и Алле – и тогда Дэвид Мойес оставляет ВСЕХ их на банке".

You build a nice squad with Felipe Anderson, Yarmolenko, Lanzini and Haller – and then David Moyes puts ALL of them on the bench. — Michael Yokhin (@Yokhin) September 12, 2020

Ярмоленко имеет предложения из Европы и МЛС, – СМИ

Много разговоров ведется о возможном трансфере экс-игрока Динамо и Боруссии. Здесь все очень просто. Если оставаться в Европе, нужно идти на резкое сокращение зарплаты (сейчас даже в Турции кризисные времена) и признавать, что в АПЛ не получилось. Если же ехать в Китай или США, можно достойно заработать, но потерять в статусе, сборной и вообще не рано ли на такую ​​"пенсию". В последнее время Ярмоленко выглядит амбициозным игроком, который стремится в который раз всем все доказать.

Впрочем, фанаты Вест Хэма и здесь находят повод для иронии над руководством своего клуба. "Один из наших самых талантливых игроков и единственная настоящая угроза со скамейки запасных. Поэтому мы, пожалуй, продадим его по дешевке". Хотя за 25 миллионов фанаты готовы подумать. "Позвольте ему уйти. Если верить журналисту Sky Sports, у нас все еще будет 164 вингера".

One of our most talented players and our only genuine threat from the bench. So we will probably sell him for peanuts ‍♂️ — WestHamUknow (@UknowHam) September 11, 2020

"Просто должен остаться. Ярмо – жизненно важная часть команды. Сохраните его любой ценой. Замечательный игрок, нужен команде. Еще не видели его лучшей версии. Разве что за 100 миллионов. Он все еще способен столько всего предложить. Выпустите его впереди, не на фланг".

Ярмоленко в матче Вест Хэм – Ньюкасл (0:2): смотрите видео