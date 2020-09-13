Ньюкасл у стартовому турі нового сезону АПЛ впевнено здолав Вест Хем. Дивіться відео голів та огляд матчу на сайті "Футбол 24".

Перший тайм поєдинку першого туру між Вест Хемом та Ньюкаслом голів не приніс, хоча підопічні Мойєса мали кілька хороших нагод піти на перерву з перевагою у рахунку.

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Після відпочинку "сороки" несподівано вийшли вперед – Хаві Манкільйо навісив з правого флангу на ближню стійку, Джеф Хендрік випередив захисника господарів Анжело Огбонну й головою скинув м'яч у воротарський майданчик. Там блискавичну реакцію продеконстрував Каллум Вілсон, якому вдалось на якусь мить випередити кіпера "молотів" і ногою замкнути передачу. 0:1!

На 67-й хвилині на полі з'явився наш Андрій Ярмоленко, якому, однак, не вдалось відкрити лік голам в офіційних матчах у новому сезону (українець мав три непогані спроби). А за три хвилини до закінчення матчу фінальну крапку поставив Хендрік, прицільним ударом з-під захисника влучивши у ліву дев'ятку.

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