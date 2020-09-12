Вест Хем входив у новий сезон матчем проти Ньюкасла на своєму полі. "Хаммерс" починали без Ярмоленка, замість якого вийшов Боуен. Андрій, однак, чекав на свій шанс з лави запасних.

Тренер Ярмоленка підтвердив інтерес Вест Хема до Матвієнка, – ЗМІ

Зустріч почалася у невисокому темпі й за переваги "сорок" у активності. Вже на 3-й хвилині Вілcон пробивав головою метрів з восьми повз ближній кут. Крім того, гості провели низку стандартів, однак перший же момент господарів ледь не призвів до голу – це Огбонна на 13-й хвилині замкнув верхову передачу Соучека, поціливши у поперечину. Ньюкасл огризнувся пострілами Шелві та Керолла з-за меж штрафного (неточними), а також замиканням прострілу Льюїса на 22-й хвилині – Вілсон з близької відстані пробив повз ближній кут. Взагалі, ударів до 30-ї хвилини у "джордіс" було багато, але серйозної гостроти вони не становили.

Вест Хем підвищив оберти в другій половині тайму. На 26-й хвилині це могло вилитись у гол Антоніо, однак його удар з лівого краю штрафного потягнув Дарлоу. Соучек за дві хвилини налякав "сорок" замиканням подачі з кутового, але чех з шести метрів у площину воріт не влучив; на 37-й же хвилині Боуен прийняв передачу від Фредерікса й з правої половини карного майданчика зарядив у поперечину. У Ньюкасла ж в цей період згадуються тільки удар Керолла з лінії штрафного повз ліву стійку та обвідний постріл Вілсона з кута штрафного – м'яч пролетів повз дальню дев'ятку. Зрештою, на перерву команди пішли за нулів на табло.

Другий тайм Девід Мойєс і Стів Брюс розпочали без замін. Перші десять хвилин пройшли у позиційній боротьбі з численними закиданням на хід, які легко накривала оборона "хаммерс" і "джордіс", однак на 56-й хвилині Ньюкасл несподівано вийшов уперед – Манкільйо хитнув Форналса на правому фланзі й подав на ближню стійку з рикошетом, Хендрік випередив Огбонну й головою скинув м'яч у воротарський, а Вілсон замкнув. 0:1!

Щонайгірше, Вест Хему за десять наступних хвилин не вдавалося повернутися у гру й притиснути суперника, тож Девід Мойєс на 67-й вдався до замін: замість Нобла вийшов Аллє, а замість Форналса – Ярмоленко. Втім, моментального покращення у грі "хаммерс" не сталося. Ярмоленко одразу сів на жовту картку, а на 75-й хвилині з-під нього метрів з 25-ти стріляв Сен-Максімен (вище воріт) – Андрій завівся, розігнав кілька атак і двічі непогано пробив з дальньої дистанції на 78-й та 79-й (але все одно неточно). Аж на 83-й хвилині Вест Хем вперше за тайм поцілив у площину воріт, але удар Аллє потилицею по дузі був занадто слабким для Дарлоу.

Ньюкасл впевнено відбивався, а на 87-й хвилині взяв і покарав Вест Хем – Хендрік отримав м'яч у штрафному, прицілився і з-під захисника потужно пробив у ліву дев'ятку. Це був фатальний постріл, хоча Ярмоленко у компенсований час міг розмочити рахунок: Андрій змістився на кут карного майданчика, прибрав суперника й завдав удару – Дарлоу парирував. Це був останній небезпечний момент у зустрічі. Фінальний свисток зафіксував перемогу Ньюкасла.

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