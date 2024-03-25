Володимир Шаран, колишній тренер нападника Валенсії та збірної України Романа Яремчука, прокоментував результативний вихід форварда у грі проти Боснії і Герцеговини.

"Проблема нашої команди полягала в тому, що після флангових передач гравці не вривалися до штрафного майданчику Боснії. Одному Довбику було дуже важко проти трьох центральних захисників.

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Вихід Яремчука став певною несподіванкою для суперника. Юхим Конопля віддав на Ромчика класну передачу під себе, а той реалізував перший же свій момент. Треба відзначити й хороший пас Михайла Мудрика на Коноплю, із якого почалася гольова атака. Ми побачили, що у карному майданчику було 3-4 гравці нашої збірної.

Забитий гол дав Ромі натхнення та сил. В другому епізоді він взагалі зіграв прекрасно. Мудрик обігрався "у стінку" із Віталієм Миколенком, а той віддав дуже хорошу передачу низом в зону на Ромчика, який чудово відкрився. Далі він обіграв суперника й виконав вдалий пас з лівої ноги до штрафного майданчику, де знову майже в одній точці перебували Довбик та Олексій Гуцуляк. Довбик забив та вивів нашу збірну у фінал плей-офф", – поділився Шаран у інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, саме Яремчук став героєм зустрічі Боснія і Герцеговина – Україна. Нападник вийшов на заміну на 81-й хвилині, відзначившись голом та асистом.

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