Сефер Алібаєв, який свого часу представляв інтереси Романа Яремчука, розповів, чому його колишній підопічний не зумів закріпитись у київському клубі.

– Чому в Яремчука не вийшло заграти у Динамо?

– Динамо – не чужий клуб для Романа. У Київ він потрапив фактично у 12 років зі Львова, але там в нього не пішло.

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Його звинувачували в тому, що він порушує режим та п'є, тому в нього під час матчів трапляються судоми. Все це вигадки. Насправді він завжди був режимним.

– То в чому причина?

– Динамо тоді зробило ставку на Артема Бєсєдіна. Ну, і де зараз Бєсєдін, а де Яремчук? Яремчук ментально інший та більш різноплановий. Взагалі в Динамо тоді Роман був третім чи четвертим нападником, бо за Сергія Реброва також грали Дьємерсі Мбокані та Жуніор Мораєс.

Зараз усі говорять про Владислава Ваната, але поки він ще гравець не того калібру. Як Яремчук, коли поїхав у Гент. На мій погляд, він грає, бо в нього фактично немає конкурентів.

– У Яремчука ще є амбіції повернутися до Динамо та щось довести?

– Роман вже пережив та відпустив цю історію, бо став іншою людиною. Він зробив собі хорошу кар’єру. Не факт, що він зумів би досягти таких успіхів, аби залишився у Динамо. Тому в усьому треба шукати позитив, – сказав Алібаєв у коментарі Українському футболу.

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