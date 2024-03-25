"Проблема нашей команды заключалась в том, что после фланговых передач игроки не врывались в штрафную Боснии. Одному Довбику было очень тяжело против трех центральных защитников.

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Выход Яремчука стал определенной неожиданностью для соперника. Ефим Конопля отдал на Ромчика классную передачу под себя, а тот реализовал первый же свой момент. Надо отметить и хороший пас Михаила Мудрика на Коноплю, с которого началась голевая атака. Мы увидели, что в штрафной площадке было 3-4 игрока нашей сборной.

Забитый гол дал Роме вдохновение и сил. Во втором эпизоде он вообще сыграл прекрасно. Мудрик обыгрался "в стенку" с Виталием Миколенко, а тот отдал очень хорошую передачу низом в зону на Ромчика, который прекрасно открылся. Далее он обыграл соперника и выполнил удачный пас с левой ноги в штрафную, где снова почти в одной точке находились Довбик и Алексей Гуцуляк. Довбик забил и вывел нашу сборную в финал плей-офф", – поделился Шаран в интервью Украинському футболу.

Напомним, именно Яремчук стал героем встречи Босния и Герцеговина – Украина. Нападающий вышел на замену на 81-й минуте, отметившись голом и ассистом.

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