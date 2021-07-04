Лідер атак бельгійського Гента – реальна ціль для Мілана, але його кандидатуру клуб розглядає поряд з кількома іншими, повідомляє PianetaMilan з посиланням на друковану версію Corriere dello Sport.

Яремчук зацікавив Арсенал

За інформацією джерела, "россонері" почали стежити за Яремчуком задовго до чемпіонату Європи, і континентальна першість жодним чином не вплинула на думку босів клубу. Мілан готовий виділити на трансфер форварда 15 млн євро.

Водночас Гент така пропозиція точно не влаштує. Нещодавно спортивний директор "буйволів" заявив, що розраховує заробити значно більшу суму. Успішна гра Яремчука на Євро-2020 повинна лише підвищити цінник.

До слова, нападник збірної України давно відкрито говорить про бажання перейти у сильнішій клуб, однак минулої зими підписав з Гентом новий контракт до літа 2025 року. У минулому сезоні Яремчук провів 43 матчі у складі "буйволів", у яких забив 23 голи та віддав 8 асистів. За цей же період у збірній відіграв 17 поєдинків (5 голів, 2 асисти).

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