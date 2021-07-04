Лидер атак бельгийского Гента – реальная цель для Милана, но его кандидатуру клуб рассматривает наряду с несколькими другими, сообщает PianetaMilan со ссылкой на печатную версию Corriere dello Sport.

Яремчук заинтересовал Арсенал

По информации источника, "россонери" начали следить за Яремчуком задолго до чемпионата Европы, и континентальное первенство никоим образом не повлияло на мнение боссов клуба. Милан готов выделить на трансфер форварда 15 млн евро.

В то же время Гент такое предложение точно не устроит. Недавно спортивный директор "буйволов" заявил, что рассчитывает заработать значительно большую сумму. Успешная игра Яремчука на Евро-2020 должна только повысить ценник.

К слову, нападающий сборной Украины давно открыто говорит о желании перейти в сильной клуб, однако прошлой зимой подписал с Гентом новый контракт до лета 2025 года. В прошлом сезоне Яремчук провел 43 матча в составе "буйволов", в которых забил 23 гола и отдал 8 ассистов. За этот же период в сборной сыграл 17 поединков (5 голов, 2 ассиста).

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