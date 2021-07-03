"Ми дійсно розраховуємо продати Яремчука за велику суму. 15 мільйонів? Набагато більше, навіть якщо на ринок, як і раніше, впливатимуть наслідки пандемії. Все буде залежати від країни і ринку. Дуже добре, що Україна зіграє з Англією в 1/4 Євро. Роман знову зможе проявити себе.

Яремчук зацікавив Арсенал, – бельгійські ЗМІ

Англійський ринок завжди орієнтується на великі турніри – чемпіонат світу і Європи. Яремчук пожинає плоди своєї праці. 4 роки тому він не мав нічого спільного з тим гравцем, яким є сьогодні. Він відкритий і доброзичливий хлопець, на відміну від Безуса, який більш стриманий і замкнутий. Роман з кожним роком все кращий. Я думаю, що у нього дуже високий потенціал", – зазначив Луваж у коментарі RTBF.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Романом цікавиться Мілан, Вест Хем і Вольфсбург. Гент вже розпочав пошуки заміни українцю, зосередивши свою увагу на Мбванні Саматті з Фенербахче.

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