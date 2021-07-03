"15 мільйонів? Набагато більше": Гент має намір солідно заробити на трансфері Яремчука
Технічний директор Гента Мішель Луваж розповів про плани клубу заробити на продажу нападника збірної України Романа Яремчука.
"Ми дійсно розраховуємо продати Яремчука за велику суму. 15 мільйонів? Набагато більше, навіть якщо на ринок, як і раніше, впливатимуть наслідки пандемії. Все буде залежати від країни і ринку. Дуже добре, що Україна зіграє з Англією в 1/4 Євро. Роман знову зможе проявити себе.
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Англійський ринок завжди орієнтується на великі турніри – чемпіонат світу і Європи. Яремчук пожинає плоди своєї праці. 4 роки тому він не мав нічого спільного з тим гравцем, яким є сьогодні. Він відкритий і доброзичливий хлопець, на відміну від Безуса, який більш стриманий і замкнутий. Роман з кожним роком все кращий. Я думаю, що у нього дуже високий потенціал", – зазначив Луваж у коментарі RTBF.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Романом цікавиться Мілан, Вест Хем і Вольфсбург. Гент вже розпочав пошуки заміни українцю, зосередивши свою увагу на Мбванні Саматті з Фенербахче.
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