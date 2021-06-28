Яремчук зацікавив Арсенал, – бельгійські ЗМІ
28 червня 08:55 - Читать на русском
"Каноніри" поклали око на форварда збірної України Романа Яремчука.
Арсенал зацікавлений у трансфері нападника Гента Романа Яремчука, повідомляє Voetbal Belgie.
Гент розглядає екс-партнера Маліновського в статусі потенційної заміни Яремчуку
Лондонці не проти викласти за українця від 20 до 25 млн євро. "Буйволи" готові розглянути пропозицію "канонірів", оскільки запропонована сума збігається з апетитами бельгійців.
До слова, Гент вже шукає заміну Яремчуку – одним з кандидатів є нападник Фенербахче Мбвана Саматта.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Романом цікавиться Мілан, Вест Хем і Вольфсбург.
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