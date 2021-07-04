Голкіпер

Георгій Бущан – 5

Пропустив чотири голи з шести ударів у площину, але шансів врятувати команду майже не мав. Результативні подачі в штрафний майданчик України летіли низько та від воріт – без варіантів для голкіпера. Максимум можна було уникнути гола поміж ніг від Кейна. Бущан потягнув два непрості постріли, але компліментів не заслужив.

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Захисники

Олександр Караваєв – 3

Караваєв не був господарем свого флангу – Шоу та Стерлінг розмастили його по газону. Звідти прийшли два голи та ще кілька небезпечних атак. Захисник Динамо виглядав хлопчаком, який вийшов побігати у дворі з дорослими. Англійські ЗМІ порівняли його з кроликом перед фарами автомобіля. Програвав опонентам у швидкості думки та швидкості дій. Тричі обіграний на дриблінгу, 15 втрат.

Ілля Забарний – 4

Не випав з гри, не поплив, але помилявся на рівні з командою. Ілля може радіти лише тому, що його помилки не призвели напряму до голів. Програвав повітря у власному штрафному, були питання до його позиційної гри. Забарний відпрацював з хорошою точністю передач, але партнери та суперники не ставили перед ним складних завдань.

Сергій Кривцов – 3,5

Кривцов відпустив Кейна у моменті з першим голом – дивна спроба організувати офсайд, коли два захисники далеко позаду. Той пропущений м'яч декласував Україну та задав поєдинку настрій. Після заміни Сергія збірна краще почала розігрувати, але це не провина гравця, а питання до тренерського плану.

Микола Матвієнко – 3,5

Катастрофа на другому поверсі. Дозволив Кейну та Магуайру легко забити, навіть не нав'язавши боротьбу. Втім, ні для кого не новина, що Микола слабко грає головою. Як і те, що він чудовий на м'ячі. Всі атаки збірної України розпочиналися з центрбека Шахтаря. Як наслідок – він другий у вчорашньому матчі за показником xThreat і найкращий за передачами з просуванням. Але тут потрібен контекст: команда перепесовками стягувала суперників, звільняючи зону перед Матвієнком. Тобто йому створювали комфортні умови для першого пасу, він не відчував тиску. А ще Матвієнко привіз пенальті фолом проти Маунта. Щоправда, суддя не вказав на 11 метрів і не дивився повтор, адже продовження тієї атаки завершилося голом. Таким перфомансом Микола, мабуть, закрив собі дорогу в АПЛ найближчим часом.

Віталій Миколенко – 7

Найкращий матч Віталія на турнірі. Лава запасних у матчі зі шведами пішла йому на користь. Миколенко вчора сховав емоції в коробочку: не скандалив, не ридав від розпачу, а просто працював. Закрив на фланзі Санчо, вигравши 70% єдиноборств. Майже всі кроси зі свого флангу заблокував, змушував візаві вибігати з м'ячем за межі поля. В активі Миколенка 4 перехоплення та 5 вдалих відборів – найкращий у матчі за обома показниками. Ще й атаку намагався підтримувати дисциплінованими ривками. Топ-1 збірної України за індексом InStat.

Півзахисники

Сергій Сидорчук – 4

Не хочеться знову критикувати Сидорчука, але він – явне слабке місце збірної на Євро. Якщо Миколенко зумів завершити турнір на мажорній ноті, то Сергій – ні. Він навіть не підіймає голову з м'ячем у ногах, а коли підіймає, то все одно не зважується віддати вперед. Нуль просування. Кожен пас – ближньому назад. "Шістка" не може так грати. Ми щиро не розуміємо, чому Сидорчук отримав стільки ігрового часу на турнірі. Макаренко проявив себе на порядок краще. Заради правди, хавбек Динамо зупинив дві-три англійські атаки, коли суперники впиралися в нього з м'ячем.

Микола Шапаренко – 5,5

Шапаренко навпаки утвердився в статусі одного з найкращих українців на Євро. Так, не приборкав Стерлінга перед першим голом, однак в подальших епізодах боровся на рівні. 5 разів вдало вступив у відбір і старався просувати м'яч.

Олександр Зінченко – 6

На очах партнерів з Манчестер Сіті постав диригентом атак збірної України. Зінченко задавав темп, знаходив канали для передач, ситуативно відрізав суперників. Відіграв настільки добре, наскільки дозволяла картина матчу. Водночас Олександр допомагав Миколенку тримати фланг – вийшло непогано. От тільки перед фатальним другим голом саме Зінченко завалив офсайдну лінію.

Форварди

Андрій Ярмоленко – 5

Ярмоленко на цьому турнірі – містер ефектність. Кожну зустріч з м'ячем він хоче перетворити у шоу. Найважливіше, що ці хитрі передачі п'ятками та красиві закидання нерідко дають ефективність. Проти англійців Андрій також вирізав кілька цікавих пасів, один з яких призвів до фейлу Піфорда. Після зміни схеми капітан мав сили повертатися по флангу в оборону.

Роман Яремчук – 6

Витискав максимум з кожного епізоду, грамотно опускався в глибину та чіплявся за м'яч. У першому таймі Яремчук сам створив собі шанс, яким міг зрівняти рахунок. А от по перерві, на жаль, пробачив Пікфорда. Що в попередніх матчах, що вчора не покидало враження, що він здатен на більше у більш класній команді. Хто-хто, а Роман точно напрацював на трансфер у топ-чемпіонат.

Заміни

Віктор Циганков – 4,5

Циганков відразу після появи на полі дав хорошу динаміку. Разом з Зінченком, Миколенком і Яремчуком підірвали фланг – добре взаємодіяли, обмінювалися позиціями. Але з часом Віктор загубився, а потім легко відпустив Хендерсона на кутовому забивати четвертий гол.

Євген Макаренко – 5

Сподобався на контрасті з Сидорчуком. Вийшов і показав, як має грати опорний півзахисник у системі "жовто-синіх". З'явилися передачі вперед, навіть удар непоганий прилетів від Євгена.

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