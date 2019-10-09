Яремчук поділився очікуваннями від вирішальних матчів збірної України у відборі до Євро-2020

Форвард збірної України напередодні поєдинку з Литвою розповів про готовність національної команди до одного з найвідповідальніших матчів турніру.

"У Генті все гаразд, але, приїжджаючи до збірної, клубні справи залишаю в Бельгії. Неважливо, як ти зіграв за клуб – у національній команді слід показувати результат, а тому перемикання відбувається автоматично. До того ж сприяє той факт, що тут – близький мені менталітет людей, по-родинному тепла атмосфера й чудовий мікроклімат.

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Завжди радий бачити товаришів по збірній, тренерів, лікарів, масажистів, адміністраторів. Сюди приїжджаю лише з позитивом і великим задоволенням! Фактично всі відзначають той факт, що у збірній — особлива атмосфера й хочеться, щоби все так було й надалі. Ми товаришуємо, й це відображається у грі — ми боремося один за одного й віддаємося в матчах на всі сто. На моє переконання, це одна зі складових позитивного результату.

Литовці нас вивчили й знають наші сильні сторони, тому, можливо, матимуть іншу схему гри, аніж у першому матчі. Складно казати зараз, але, сподіваюся, прийде повний стадіон. Нам необхідно брати три очки й рухатися далі.

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Зараз ми мусимо думати лише про Литву, а Португалія буде потім. Не дай Боже, невдалий результат – буде погано всій країні! Як ми можемо думати про другу гру, якщо ще не провели першу? Готуємося на Литву. Що стосується збірної Португалії — це чемпіон Європи. Фаворити — це їхній статус. Так, ми в гарній формі, але фаворитами є португальці.

Роналду? Це виконавець найвищого гатунку і, звісно, треба брати в нього найкраще: дивитися, як він грає, й вчитися. Однак копіювати, намагаючись зробити "як Криштіану" – велика помилка. Слід мати свій стиль та власну думку. У Лісабоні нам було складно грати – на чужому стадіоні й за підтримки фанів суперника. Тепер же, сподіваюся, наші вболівальники створять таку атмосферу, що складно буде вже португальцям", – сказав Яремчук в інтерв’ю прес-службі УАФ.

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