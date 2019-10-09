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Збірна України продовжує підготовку до матчів проти Литви та Португалії

16:37 754 Читать на русском
Збірна України продовжує підготовку до матчів проти Литви та Португалії
Збірна України напередодні матчу з Литвою / УАФ

Головна команда країни на новому стадіоні у Харкові перейшла до вивчення безпосереднього суперника наступного матчу.

Сьогодні вранці на харківському стадіоні Сонячний збірна України провела чергове тренування, повідомляє прес-служба УАФ.

Нагадаємо, вчора національна дружина проводила розминку на ОСК Металіст, куди підтримати наших хлопців прийшло більше 6 тисяч уболівальників. На відміну від вчорашнього втягуючого, це заняття стосувалося відпрацювання структури гри в контексті підготовки до конкретного суперника. Тут більше переважала інтелектуальна праця – тренери провели тактичні навчання, розподіливши гравців за ланками.

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Після завершення тренування Ярмоленко, Зінченко, Яремчук та Шахов продовжили вправи "у два дотики". Однак недовго – помічник Андрія Шевченка Андреа Малдера практично силою виштовхав наших легіонерів з поля, аби поберегти їх.

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Ввечері, на цьому ж стадіоні відбудеться ще одне заняття, на якому збірники реалізовуватимуть тактичні напрацювання, засвоєні вранці. До слова, й завтрашній офіційний передматчевий тренінг також відбудеться на Сонячному, що під час збору "синьо-жовтих" має статус їхнього основного тренувального поля.

Таким чином, на ОСК Металіст збірники повернуться вже 11 жовтня, де в рамках відбору Євро-2020 прийматимуть збірну Литви.

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Збірна України Роман Яремчук Роман Яремчук Олександр Зінченко Олександр Зінченко Андреа Малдера Андреа Малдера Андрій Шевченко Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Євген Шахов Євген Шахов
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