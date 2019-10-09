Яремчук поделился ожиданиями от решающих матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020

Форвард сборной Украины накануне поединка с Литвой рассказал о готовности национальной команды к одному из самых важных матчей турнира.

"В Генте все в порядке, но, приезжая в сборную, клубные дела оставляю в Бельгии. Неважно, как ты сыграл за клуб – в национальной команде следует показывать результат, а потому переключение происходит автоматически. К тому же способствует тот факт, что здесь – близкий мне менталитет людей, по-семейному теплая атмосфера и отличный микроклимат.

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Всегда рад видеть товарищей по сборной, тренеров, врачей, массажистов, администраторов. Сюда приезжаю только с позитивом и большим удовольствием! Практически все отмечают тот факт, что в сборной – особая атмосфера и хочется, чтобы все так было и дальше. Мы дружим, и это отражается в игре – мы боремся друг за друга и отдаемся в матчах на все сто. По моему убеждению, это одна из составляющих положительного результата.

Литовцы нас изучили и знают наши сильные стороны, поэтому, возможно, используют другую схему игры, чем в первом матче. Сложно говорить сейчас, но, надеюсь, придет полный стадион. Нам необходимо брать три очка и двигаться дальше.

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Сейчас мы должны думать только о Литве, а Португалия будет потом. Не дай Бог, неудачный результат – будет плохо всей стране! Как мы можем думать о второй игре, если еще не провели первую? Готовимся на Литву. Что касается сборной Португалии – это чемпион Европы. Фавориты – это их статус. Да, мы в хорошей форме, но фаворитами являются португальцы.

Роналду? Это исполнитель высочайшего качества и, конечно, надо брать у него лучшее: смотреть, как он играет и учиться. Однако копировать, пытаясь сделать "как Криштиану" – большая ошибка. Следует иметь свой стиль и собственное мнение. В Лиссабоне нам было сложно играть – на чужом стадионе и при поддержке фанов соперника. Теперь же, надеюсь, наши болельщики создадут такую ​​атмосферу, что сложно будет уже португальцам", – сказал Яремчук в интервью пресс-службе УАФ.

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