Караваєв пояснив, чому матч проти Литви важливіший, ніж проти Португалії

Півзахисник збірної України Олександр Караваєв поділився думкою щодо двох найближчих матчів відбору на Євро-2020 проти Литви та Португалії.

"Підтримка щоразу більша і більша, куди б ми не приїжджали. На відкрите тренування приходить все більше людей, підтримують нас. Холодно чи жарко – завжди приїжджають, що дуже тішить, додає енергії і сил. Величезний їм уклін, велике спасибі!

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До матчу потроху готуємося. Він для нас найважливіший, думаємо тільки про нього. З завтрашнього дня почнемо розбирати Литву, зробимо певний аналіз нашої минулої зустрічі.

На емоції впливає тільки те, що ми набрали хороший хід і не хочемо його зменшувати. Хочемо тільки покращувати свою гру. Це додає більше впевненості: виходимо, знаємо, що ми робимо, відштовхуємося від своєї гри. Звичайно, хочемо тільки перемагати. Налаштовуємося на хороший футбол і будемо робити те, що від нас вимагає тренерський штаб.

Матч з Литвою важливіший, звичайно. Він найближчий, думаємо тільки про нього. Після Литви вже будемо думати про Португалію", – цитує Караваєва Footboom.

Нагадаємо, 11-го жовтня збірна України у Харкові зіграє з Литвою, а 14-го – у Києві з Португалією.

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