Євро-2020: що потрібно збірній України у вирішальній стадії відбору для виходу на чемпіонат

Національній команді України залишилося провести 3 поєдинки у відборі на чемпіонат Європи-2020. "Футбол 24" розібрався, що потрібно підопічним Андрія Шевченка для оформлення путівки на континентальний форум.

Збірна України готується до чергових матчів відбору на Євро-2020. "Синьо-жовті" 11 жовтня в рамках 7-го туру приймуть Литву на харківському ОСК Металіст, а 14 числа на НСК Олімпійський у Києві зіграють проти Португалії – чинного чемпіона Європи.

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Нагадаємо, після 5-ти зіграних матчів Україна впевнено лідирує в групі B. Команда Андрія Шевченка набрала 13 очок, випереджаючи Португалію, яка зіграла на гру менше, на 5 пунктів. Третю позицію групи посідає збірна Сербії, в активі якої 7 залікових балів. Нагадаємо, регламент Євро-2020 передбачає пряму кваліфікацію на континентальний форум команд, що посядуть перші два місця у кожній відбірковій групі.

На 2 прямі путівки в групі B претендують 3 команди:

Україна – 5 матчів, 13 очок. Залишилися ігри з Литвою, Португалією та Сербією.

Португалія – 4 матчі, 8 очок. Залишилися ігри з Люксембургом (двічі), Україною та Литвою.

Сербія – 5 матчів, 7 очок. Залишилися ігри з Литвою, Люксембургом та Україною.

Нашій команді залишилося провести у відбірковому турнірі 3 поєдинки – проти Литви, Португалії та Сербії. Таким чином Україна в матчах, що залишилися, може здобути 9 очок – звісно, це гарантує "синьо-жовтим" навіть дострокову кваліфікацію на чемпіонат Європи. Проте завдяки вдалим результатам в попередніх поєдинках нашій національній команді достатньо набрати і меншу кількість залікових балів.

Позаяк відрив від третього місця наразі складає 6 очок, то нескладно підрахувати, що Україні достатньо здобути лише 4 пункти у трьох матчах. Цей результат гарантує нам вихід на Євро-2020 мінімум з другого місця, адже Сербія навіть у разі здобуття 9-ти очок матиме лише 16 пунктів.

Втім, цілком реальним є і варіант, що Україні буде достатньо навіть 3-х пунктів. Позаяк у випадку рівності очок у двох та більше команд для визначення підсумкового місця першочергове значення мають особисті зустрічі та краща різниця м'ячів у матчах між цими командами. У червні Україна перемогла Сербію з рахунком 5:0, а в останньому турі поїде в Белград. Припустимо, якщо балканці здолають Литву та Люксембург (матимуть гіпотетичних 13 очок), а збірна України обіграє Литву та програє Португалії (у перспективі 16 очок), то "синьо-жовтих" влаштує навіть поразка в Сербії з різницею менше, ніж 5 м'ячів.

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Звісно, існує і варіант, при якому Україні достатньо буде навіть двох (у випадку, якщо Литва або Люксембург відберуть очки в Сербії) та навіть одного очка (нічия в Белграді в останньому турі), але у цьому відбірковому циклі команда Андрія Шевченка сама є ковалем своєї долі. Вже 14 жовтня ми можемо оформити вихід на чемпіонат Європи, якщо здобудемо навіть 4 очки у поєдинках з Литвою та Португалією.

Навіть якщо наша збірна примудриться випасти з числа двох найкращих команд групи, то існує ще одна можливість кваліфікації на чемпіонат Європи. У 2018 році Україна виграла свою групу Ліги націй, кваліфікувавшись у "фінал чотирьох" дивізіону B. Тому у випадку невиходу на Євро-2020 через відбірковий турнір, в березні наступного року ми матимемо ще один шанс кваліфікуватися на континентальний форум через плей-офф Ліги націй – для цього достатньо виграти два матчі (півфінал та фінал).

Втім, будемо оптимістами. Збірна України своїми виступами в поточному відбірковому турнірі, який можна назвати найкращим в історії "синьо-жовтих", привчила до позитивних очікувань. Сподіваємося, вже через тиждень наша країна святкуватиме достроковий вихід на Євро-2020.

Нагадаємо, чемпіонат Європи-2020 пройде у 12-ти містах Європи з 12 червня по 12 липня. Фінал турніру відбудеться в Лондоні на стадіоні Вемблі.

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