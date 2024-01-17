"Як почувається Яремчук? Йому вже набагато краще, він повністю завершив тренування з командою. Роман може зіграти проти Сельти.

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Щодо ротацій, то тут питання не в тому, робити ротацію чи ні, а в тому, щоб виставити найбільш конкурентоспроможну команду для того типу гри, який ми плануємо, і спробувати зробити все правильно, щоб мати більше шансів на перемогу", – цитує наставника "кажанів" Marca.

Нагадаємо, що у 20 турі Ла Ліги проти Кадіса Роман Яремчук участі не брав, оскільки захворів.

Валенсія зіграє проти Сельти сьогодні, 17 січня. Початок матчу о 21:00 за київським часом.

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