"Как чувствует себя Яремчук? Ему уже гораздо лучше, он полностью завершил тренировку с командой. Роман может сыграть против Сельты.

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Что касается ротаций, то здесь вопрос не в том, делать ротацию или нет, а в том, чтобы выставить наиболее конкурентоспособную команду для того типа игры, который мы планируем, и попытаться сделать все правильно, чтобы иметь больше шансов на победу", – цитирует наставника "летучих мышей" Marca.

Напомним, что в 20 туре Ла Лиги против Кадиса Роман Яремчук участия не принимал, поскольку заболел.

Валенсия сыграет против Сельты сегодня, 17 января. Начало матча в 21:00 по киевскому времени.

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