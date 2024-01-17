Кубок Іспанії, 1/8 фіналу

Хетафе – Севілья – 1:3

Голи: Мата, 23 – Рамос, 8, Ромеро, 48, 55

Атлетік – Алавес – 2:0

Голи: Вільялібре, 28, 60

Тенеріфе – Мальорка – 0:1

Гол: Ларін, 120

Севілья відклала вбік свою кризу в Ла Лізі та вийшла до чвертьфіналу Кубка Іспанії. "Нервіон", можна сказати, здійснила подвиг – до цієї зустрічі Хетафе лише одного разу програв на своєму полі в цьому сезоні. Перемогу андалузькому клубу приніс 23-річний вихованець клубу Ісаак Ромеро, який оформив дубль. Обидва м'ячі він забив у контратаках. Тим самим він "замаскував" чергову тактичну помилку Серхіо Рамоса – ветеран не зміг перервати пас Грінвуда на Мату, через що останній реалізував вихід один на один. Добре, що саме Серхіо забив перший м'яч у цій зустрічі – як зазвичай, з другого поверху.

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Атлетік здобув четверту перемогу після святкування Різдва і шосту поспіль у всіх турнірах загалом. Квиток до наступної стадії Кубка короля команді забезпечив дубль Асьєра Вільялібре, який провів другу частину минулого сезону саме у складі Алавеса і допоміг іншому баскському клубу врятуватися в Ла Лізі. Цей дубль став для Вільялібре третім у турнірі, і жоден із них форвард не святкував! Він щоразу знаходив різні відмазки, щоб не робити цього: після голів у ворота Кайона Асьєр послався на сімейні обставини, а в матчі з Ейбаром він вирішив, що святкувати голи у ворота слабкої команди – нижче його гідності. Що й казати про причини поводитися стримано після голів у ворота колишньої команди...

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