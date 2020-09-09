"Мені подобається чути свист на свою адресу. Та на першому місці здоров'я, якщо ВООЗ наполягає, що жодних умов немає, то це все.

Рекордний Роналду – Кріштіану похизувався яскравим відео своїх голів за збірну Португалії

Люди – це найголовніше. Та грати без уболівальників – те саме, що піти в цирк і не побачити клоунів, як піти в сад і не побачити квітів", – цитує нападника Record.

Нагадаємо, що Португалія перемогла Швецію у Лізі націй та закріпилася у лідерах групи А3. Кріштіану Роналду оформив дубль, а також встановив унікальне досягнення, першим в історії європейських збірних забивши 100 голів.

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