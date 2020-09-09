Кріштіану Роналду вкотре пише історію

Лідер збірної Португалії не зіграв у поєдинку проти Хорватії через інфекцію, але це не завадило чинним чемпіонам Європи впевнено розгромити балканців. 35-річний КР7 повернувся вже у матчі другого туру зі Швецією, в якому одразу став головним героєм, вкотре змусивши говорити про себе всю Європу. Два удари Роналду в дев'ятку воріт Ольсена принесли Португалії комфортні 3 очки, а перший гол Кріштіану став для форварда вже 100-м забитим м'ячем у складі національної команди.

Шедевральний дубль Роналду у відеоогляді матчу Швеція – Португалія – 0:2

Цей гол виявився ювілейним і в іншому контексті – даний забитий м'яч став 10-м для Роналду зі штрафного у футболці збірної. Загалом у кар'єрі КР7 це вже 57-й результативний удар зі стандарту. Крім того, нападник оформив свій 24-й дубль за національну команду. Список країн, яким забивав португалець, насправді вражає, – Україна теж потрапила в перелік "жертв".

Ті, хто вважали, що з віком Кріштіану здаватиме, повинні закрити рота – після 30 років Роналду в 47 матчах за збірну забив вже 48 голів. Загалом його гольова серія триває вже 17 років, розпочавшись у 2004-му.

Звісно, говорити про досягнення головної зірки Португалії вже стало звичною справою. Кріш настільки привчив усіх до нових та нових звершень, що всі його здобутки вже вважають якоюсь буденністю. Просто відзначимо, що Роналду став першим футболістом у Європі, який перетнув позначку в 100 голів за збірну. Та й загалом, тепер у світі таких лише двоє – до рекорду іранця Алі Даеї залишилося забити лише 8 м'ячів. Все йде до того, що новий світовий рекорд – питання найближчих місяців.

Очікувані результати грандів, буксує лише Німечина

Практично всі-топ-команди Європи більш-менш вдало стартували в Лізі націй. Франція, Португалія та Бельгія йдуть без втрат, а Іспанія, Італія та Англія набрали по 4 пункти. Чинні чемпіони Європи продемонстрували потужний футбол проти Хорватії та Швеції. Бельгійці переконливо здолали спершу Данію, а згодом Ісландію, а французи після мінімальної перемоги над шведами повторили результат фіналу ЧС-2018 проти Хорватії. Що стосується Англії, то головною подією в таборі "трьох левів" став скандал імені Фодена та Грінвуда, а Італія, окрім важливої перемоги над Нідерландами, отримала сумну новину у вигляді важкої травми Ніколо Дзаньйоло.

Дещо пригальмувала Бундестім, яка двічі вела в рахунку у матчах з Іспанією і Швейцарію, але обидва рази команда Йоахіма Льова примудрилася втратити перемогу. Втім, наразі нічого катастрофічного для Німеччини не трапилося, адже до лідера групи – лише 2 пункти. У наступному турі німці поїдуть в гості до Києва на матч проти України та у випадку перемоги над "синьо-жовтими" вийдуть мінімум на другу сходинку.

Відзначимо і Уельс, який здобув дві перемоги над Фінляндією і Болгарією. Схоже, Раян Гіггз наводить порядок у національній збірній – востаннє британці програвали ще у червні 2019 року. Підопічні легенди Манчестер Юнайтед виграли вже 4 поєдинки поспіль, не пропустивши у власні ворота жодного гола, – наступний тріумф дозволить Уельсу повторити рекорд, встановлений ще у 2003-му.

Холанд починає феєрити і за збірну Норвегії

20-річний форвард Борусії Д вже більше року перебуває в центрі уваги світових вболівальників та преси. Все розпочалося у травні 2019-го – тоді Холанд забив 9 голів у матчі чемпіонаті світу U-20 проти Гондурасу. Після цього була розкішна результативність у Зальцбурзі, а після переходу в Борусію норвежець не збавив обертів, встановивши низку рекордів Бундесліги.

У поєдинках проти Австрії та Північної Ірландії молодий нападник підтвердив свій клас, вперше відзначившись і у футболці національної команди. В першому ж турі Ліги націй Холанд забив у ворота суперника збірної України, а в поєдинку в Белфасті оформив дубль та записав до свого активу розкішний гольовий пас. Тепер в активі вундеркінда 3 голи у 4-х матчах за національну команду – з таким бомбардиром "вікінги" цілком можуть замахнутися як на перемогу у своїй групі, так і поборотися за путівку на ЧС-2022.

Україна – план-мінімум команда Шевченка виконала

"Синьо-жовті" в першому турі на Арені Львів перемогли Швейцарію, а через 3 дні без шансів програли Іспанії, набравши, таким чином, 3 очки у двох стартових поєдинках. В принципі, десь приблизно такого здобутку від команди Шевченка й очікували. Завдяки двом втратам збірної Німеччини Україна навіть посідає чисте друге місце у групі, хоча й має у своєму пасиві найгірший захист квартету.

Про два матчі збірної України сказано вже дуже багато, тому додати шось нове – вкрай складно. Просто зазначимо, що наша команда здобула 3 очки у Львові при далеко не найвищому рівні гри – якби не диво-удар Зінченка, то ми б зараз замикали турнірну таблицю групи. Тому ситуація могла бути значно гіршою. Поразка від Іспанії і так була доволі прогнозованою (можливо, хіба що не з таким рахунком) – тим більше, з урахуванням тривалої 10-місячної перерви у міжнародних поєдинках. Найприкріше, мабуть, якраз наставнику, який зазнав найбільшої поразки у тренерській кар'єрі.

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Критикувати команду Шевченка за матч у Мадриді можна, і десь навіть треба, але не варто переоцінювати значення цієї невдачі. Так, неприємно – так, розгром, але не забуваймо, що це був лише поєдинок Ліги націй, а не чемпіонату Європи. Зараз у збірної є право на помилку, на відміну від наступного літа. Тоді невдача матиме куди більшу вагу, а зараз "синьо-жовті" просто отримали болючий ляпас та відро крижаної води на голову. Тренерський штаб отримав чимало приводів для аналізу та ще має кілька місяців над виправленням помилок.

Історичне рішення УЄФА допомогло Шотландії очолити групу

Поєдинок другого туру групи B2 між Чехією та Шотландією міг не відбутися через спалах COVID-19 у таборі господарів, які за кілька днів до матчу оголосили про розпуск команди та припинення підготовки до гри. Втім, нещодавно УЄФА підготував новий регламент якраз для таких випадків. У підсумку, матч все ж відбувся, проте із важливим нюансом – на поле вийшла абсолютно інша збірна Чехії. Всі гравці, які були в заявці на зустріч першого туру зі Словаччиною, не змогли зіграти в другому турі. Тренерський штаб викликав інших виконавців – таким чином, Шотландії протистояв далеко неоптимальний склад.

Чехи навіть відкрили рахунок, проте не зуміли втримати перевагу. Досвідченіші шотландці дотисли опонента в другому таймі та очолили турнірну таблицю групи. Зауважимо, що на місці Чехії цілком може опинитися будь-яка збірна, адже пандемія набридливого коронавірусу не те, що не збавляє обертів, а набирає нової сили.

Успіхи та невдачі легіонерів УПЛ

У стартових двох турах Ліги націй на поле вийшли низка футболістів, що виступають в чемпіонаті України. Давид Хочолава зіграв два повні матчі за Грузію проти Естонії та Північної Македонії, у яких його команда набрала 4 очки і ділить перше-друге місця у квартеті. До слова, проти Грузії за естонців відіграв і Йонас Тамм, який виступає за Десну. Це була єдина його гра – з Вірменією центрбек не потрапив до заявки.

Інший представник Шахтаря – Манор Соломон – відбігав всю гру проти Словаччини (1:1), а в матчі з Шотландією залишив поле за кілька хвилин до фінального свистка. Результативними діями вінгер не відзначився. Представник Олександрії – Каспарс Дубра – взяв участь у двох поєдинках збірної Латвії. Його команда здобула 2 очки у протистояннях з Андоррою та Мальтою.

Динамівець Томаш Кендзьора провів два поєдинки у складі збірної Польщі, яка спершу поступилася Нідерландам (0:1), а в другому турі обіграла Боснію і Герцеговину (2:1). В обох матчах правий захисник киян відіграв всі 90 хвилин без результативних дій. Традиційно зіграв за збірну Люксембургу і Жерсон Родрігес – форвард Динамо відзначився голом з пенальті у виїзному поєдинку проти Азербайджана. Нападник відіграв весь матч із Чорногорією, в якому Люксембург драматично програв, пропустивши з пенальті вже у компенсований час. Таким чином, саме Жерсон став єдиним гравцем-представником УПЛ, який відзначився голом у матчі Ліги націй.

Найкращий гол

Звісно, претендентів на це звання було кілька. Це і ефектний парашут у виконанні Олександра Зінченка, і гол після сольного проходу Кіліана Мбаппе, і дальній постріл Жоау Канселу, і більярдний удар Ансу Фаті. А ще можна згадати голи п'ятою у виконанні Андрія Ярмоленка і Міши Батшуаї...

Але все ж оберемо розкішний постріл у виконанні Кріштіану Роналду. 100-й гол португальця за національну збірну мав бути саме таким – потужним ударом зі штрафного практично в дев'ятку.

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