Напередодні у матчі Ліги націй проти Швеції (2:0) оформив дубль. Ці голи стали для португальця 100-м та 101-м за національну команду. Більше за свою збірну забив лише іранець Алі Даеї (109).

Шедевральний дубль Роналду у відеоогляді матчу Швеція – Португалія – 0:2

СММ-ники Роналду відзначили цю подію яскравим відео, яке було опубліковане у соціальних мережах 35-річного футболіста.

Нагадаємо, перший гол за збірну Португалії Роналду забив у матчі першого туру групового етапу домашнього Євро-2004, відзначившись у воротах команди Греції (1:2).

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