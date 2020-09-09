Португалія проводила матч активніше і повела у рахунку наприкінці першого тайму, коли Роналду класним ударом зі штрафного забив свій 100-й гол у складі збірної. Зазначимо, що перед цим штрафним "селесао" отримали чисельну перевагу, оскільки Свенсону показали другу жовту картку.

Португалія завдяки рекордному дублю Роналду впевнено перемогла Швецію у Лізі націй

По перерві Португалія продовжила домінувати і забила ще раз. Цього разу Феліш змістився з лівого флангу, відпасував на Кріштіану, а той поцілив у дальню дев'ятку та встановив остаточний рахунок.

Таким чином, Португалія набрала 6 очок та поділяє із Францією перші місця групи A3, шведи із хорватами мають 0 пунктів.