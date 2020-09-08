У матчі 2-го туру групового етапу Ліги націй збірна Португалії на виїзді зустрічалась зі шведами. Наприкінці першого тайму команді Фернанду Сантуша вдалось вийти вперед – пострілом зі штрафного відзначився Кріштіану Роналду.

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Цей гол став для португальця 100-м у складі національної команди. Таким чином, Роналду став першим футболістом в історії європейських збірних, якому підкорилась ця позначка. Що стосується світового футболу, то тут першим свою "сотню" встиг реалізувати форвард збірної Ірану Алі Даеї (на його рахунку 109 влучних пострілів загалом).

В середині другого тайму Роналду вдалось відзначитись вдруге і тепер, аби побити рекорд найрезультативнішого форварда світу у складі національних збірних, португальцю залишилось забити ще 8 голів.

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