Головний тренер шведів Янне Андерссон після поразки у Франції змінив трьох захисників, двох хавбеків і одного нападника. Фернанду Сантуш же залишив у запасі героя розгрому Хорватії – Дієго Жоту – і поставив у стартовий склад Роналду, який відновився після інфекції. Очевидно, що не грати Кріш не міг, але тут і привід був серйозний – португальська "сімка" могла забити 100-й гол за збірну.

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Перша половина першого тайму виявилась дуже важкою для перегляду. Шведи мали всього один неточний удар Берга головою в сторону від воріт, а у португальців можна згадати тільки гостру подачу на дальню стійку, яку не зміг нормально замкнути Пепе. "Селесао" ще й встигли втратити Бернарду Сілву, який отримав пошкодження – його змінив Гонсалу Гедеш. Загалом, цей відрізок поєдинку був неймовірно повільним і нудним. Проти Хорватії підопічні Фернанду Сантуша грали набагато веселіше.

У другій половині тайму швидкості не підіймалися, але португальці відчутно захоплювали ініціативу. Незабаром пішли і моменти: так, на 26-й хвилині Роналду ударом з правої замкнув подачу Бруну Фернандеша на ближню стійку – Ольсон парирував ногою! Шведи огризнулися дальнім пострілом Ольссона аж на 37-й хвилині, а на 39-й Роналду змарнував свій другий шанс – Кріштіану отримав закидання від Канселу, відірвався від захисників і пробив у ближній кут, однак Ольсон знову парирував. Потім по воротах "Тре Крунур" ще й удар Данілу з дистанції прилетів, але він небезпечним не був.

Здавалося, що шведи доведуть справу до нульової нічиї у першому таймі, однак всі старання перекреслив Густав Свенссон. На 42-й хвилині він, маючи жовту картку, зрізав у підкаті Моутінью й отримав друге попередження. Швеція залишилася у меншості, а Португалія отримала право на штрафний метрів з 25-ти. Роналду встав у позу, видихнув і прямим ударом спрямував м'яч точно в ліву дев'ятку – 0:1! Сотий гол Кріша за збірну мав бути саме таким. Після цього команди пішли на перерву.

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Другий тайм продовжився у тому ж руслі. Португалія володіла ініціативою й грала у невисокому темпі, а Швеція все так же залишалася інертною в атаці. На 52-й хвилині за пасивність міг покарати Моутінью, який відібрав м'яч перед штрафним і бахнув метрів з 22-х – над поперечиною. На 60-й Бруну Фернандеш при замиканні прострілу в центр карного майданчика влучив точно в перекладину, а на 64-й Феліш, красиво розвернувшись під тиском і при цьому жонглюючи м'ячем, пробив з рикошетом від захисника – в руки Ольсону. "Тре Крунур" огризнулися дальнім ударом Форсберга зі стандарту повз ліву стійку.

Поступово гра загальмувала. Здалося, що шведи вирівнюють гру, а Форсберг навіть наважився на прямий удар зі стандарту з 35-ти метрів – повз ближній кут. Втім, зовсім скоро Швецію покарали: на 72-й хвилині Феліш прийняв діагональ з правого флангу на лівий, змістився в центр і віддав передачу на Роналду, а Кріш хитрим ударом з лінії штрафного спрямував м'яч точно в дальню дев'ятку – 0:2! До рекорду результативності за збірні залишилось 8 голів. Поки що він належить іранцю Алі Даеї.

На 79-й хвилині КР7 міг і хет-трік робити, однак постріл метрів з 22-х пройшов повз правий верхній кут. Ще за дві хвилини Роналду виривався віч-на-віч з Ольсоном, але арбітр помітив у нього офсайд. Після цього нападник поступився місцем Жоті, а той вже за хвилину вилетів у контратаку 3-в-2 – в завершенні епізоду пішов простріл на дальню стійку, який Феліш не встиг замкнути. На 87-й Феліш потужним ударом метрів з 20-ти в правий нижній кут міг відзначитись без допомоги партнерів, але Швецію від розгрому врятував Ольсон. Зрештою, забити третій гол португальцям так і не вдалося, а про шведів годі й говорити. Фінальний свисток зафіксував перемогу "селесао" з рахунком 0:2.

Таким чином, збірна Португалії набрала шість очок і продовжила очолювати групу А3 завдяки кращій різниці м'ячів. У Франції стільки ж набраних пунктів, а Швеція та Хорватія замикають квартет з нулем залікових балів.

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