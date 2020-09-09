"Мне нравится слышать свист в свой адрес. Но на первом месте здоровье, если ВОЗ настаивает, что никаких условий нет, то это все.

Рекордный Роналду – Криштиану похвастался ярким видео своих голов за сборную Португалии

Люди – это самое главное. Но играть без болельщиков – то же, что пойти в цирк и не увидеть клоунов, как пойти в сад и не увидеть цветов", – цитирует нападающего Record.

Напомним, что Португалия победила Швецию в Лиге наций и закрепилась в лидерах группы А3. Криштиану Роналду оформил дубль, а также установил уникальное достижение, первым в истории европейских сборных забив 100 голов.

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