"Як Тайсон міг щось почути при 25 тисячах уболівальників?" – Саленко

Колишній нападник київського Динамо Олег Саленко прокоментував скандальні події в матчі 14-го туру УПЛ Шахтар – Динамо.

"Інцидент з Тайсоном збив гру – далі все пішло в якомусь сум'ятті. Ми бачили картинку, а що там відбувалося – точно не відомо. Будемо чекати офіційної інформації від спостерігачів.

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В трансляції не було чутно, хто і що кричав. Наскільки я знаю, коли 25 тисяч уболівальників на стадіоні – не чуєш, хто і що кричить. Та ще й сам Тайсон повівся дуже відверто в цей момент. Щоб можна було щось почути, потрібно, щоб вся трибуна не співала. Для мене це загадка. Очікуємо, що з цього приводу скаже УАФ", – цитує Саленка 1927.kiev.ua.

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Нагадаємо, у другому таймі Класичного арбітр Микола Балакін був змушений призупинити матч через расистські вигуки на адресу гравців Шахтаря. За свою гнівну реакцію і непристойний жест з поля був вилучений капітан "гірників" Тайсон. Команда Луїша Каштру довела матч до перемоги (1:0) і збільшила свій відрив від Динамо до 13 очок.

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