"Сало в Бразилії", хто принизив фанів Динамо, або Яка світла пляма расистського скандалу з Тайсоном: реакція соцмереж

Українське Класичне традиційно не може обійтись без скандалів, ось і поєдинок 14-го туру УПЛ Шахтар – Динамо (1:0) не став виключенням. Футбольне товариство вибухнуло різноманіттям думок у соцмережах щодо резонансних подій вчорашнього матчу.
В середині другого тайму диктор на ОСК Металіст несподівано нагадав вболівальникам про недопустимість будь-яких проявів расизму. Вже незабаром режисер трансляції вихопив обличчя Дентінью і Тайсона, які були рясно вкриті сльозами, а арбітр поєдинку Микола Балакін повів команди у роздягальні. Схоже, застереження щодо расизму дало зворотній ефект. Після відновлення гри бразильський капітан Шахтаря вирішив відповісти кривдникам, показавши у бік фан-сектора киян непристойний жест із використанням середнього пальця, за що тут же був вилучений.
Шахтар – Динамо: відео скандального епізоду за участю Тайсона, який постраждав від проявів расизму
Суспільство у мережах висловлюється саме щодо цих епізодів, адже про саму гру багато не скажеш, вона не виправдала очікувань вболівальників.
Відомий коментатор Віктор Вацко вважає, що український футбол впритул наблизився до відмітки "пробити дно", але сподівається на краще.
Журналіст ТК Футбол 1/2 Ігор Бурбас переконаний, що у вітчизняному футболі і так достатньо проблем, а наявність ще одної може накликати біду.
Головному редактору офіційного сайту Динамо Кирилу Крижановському пригадався епізод, де саме фанів "гірників" звинувачували у расизмі.
Ведуча програми "Профутбол" Олександра Лобода зізналась, що їй важко було виходити в ефір після такого інциденту і висловила повагу гравцям Динамо за підтримку Тайсона і Дентінью.
Тайсон – про скандал у матчі з Динамо: Мої сльози були від обурення – у футболі має бути більше поваги
У прес-аташе тренера збірної України Миколи Василькова з'явилось цілком справедливе питання.
Головний редактор журналу Футбол Артем Франков розійшовся спічем на 15 хвилин щодо потенційних винуватців інциденту та покарання для них.
Колишній гравець збірної України Євген Левченко погодився з чарівною ведучою "Профутболу" і також висловив респект гравцям Динамо за підтримку постраждалих "гірників".
Відома журналістка і телеведуча Яніна Соколова не залишилась осторонь скандалу та креативно засудила некоректні дії вболівальників.
Генеральний директор телеканалу Футбол Олександр Денисов назвав скандальний інцидент приниженням справжніх вболівальників Динамо.
Традиційно завершимо огляд на позитивній (наскільки це можливо) ноті – підбіркою мемасів від Брутального футболу.