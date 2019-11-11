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ШАХТАР - ДИНАМО ТАЙСОН ЖУНІОР МОРАЄС РАСИЗМ У ФУТБОЛІ

"Сало в Бразилії", хто принизив фанів Динамо, або Яка світла пляма расистського скандалу з Тайсоном: реакція соцмереж

14:00 2475 Читать на русском
"Сало в Бразилії", хто принизив фанів Динамо, або Яка світла пляма расистського скандалу з Тайсоном: реакція соцмереж
Шахтар – Динамо / Фото ФК Шахтар
Юрій Федина Юрій Федина

Українське Класичне традиційно не може обійтись без скандалів, ось і поєдинок 14-го туру УПЛ Шахтар – Динамо (1:0) не став виключенням. Футбольне товариство вибухнуло різноманіттям думок у соцмережах щодо резонансних подій вчорашнього матчу.

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

В середині другого тайму диктор на ОСК Металіст несподівано нагадав вболівальникам про недопустимість будь-яких проявів расизму. Вже незабаром режисер трансляції вихопив обличчя Дентінью і Тайсона, які були рясно вкриті сльозами, а арбітр поєдинку Микола Балакін повів команди у роздягальні. Схоже, застереження щодо расизму дало зворотній ефект. Після відновлення гри бразильський капітан Шахтаря вирішив відповісти кривдникам, показавши у бік фан-сектора киян непристойний жест із використанням середнього пальця, за що тут же був вилучений.

Шахтар – Динамо: відео скандального епізоду за участю Тайсона, який постраждав від проявів расизму

Суспільство у мережах висловлюється саме щодо цих епізодів, адже про саму гру багато не скажеш, вона не виправдала очікувань вболівальників.

Відомий коментатор Віктор Вацко вважає, що український футбол впритул наблизився до відмітки "пробити дно", але сподівається на краще.

Журналіст ТК Футбол 1/2 Ігор Бурбас переконаний, що у вітчизняному футболі і так достатньо проблем, а наявність ще одної може накликати біду.

Головному редактору офіційного сайту Динамо Кирилу Крижановському пригадався епізод, де саме фанів "гірників" звинувачували у расизмі.

Ведуча програми "Профутбол" Олександра Лобода зізналась, що їй важко було виходити в ефір після такого інциденту і висловила повагу гравцям Динамо за підтримку Тайсона і Дентінью.

Сьогодні не легко було виходити в ефір? ⠀ Хочеться бачити футбол, а говориш про расизм ⠀ Я не була на трибуні і не можу остаточно говорити що там було. Але щось точно було, що викликало таку реакцію Тайсона і Дентіньйо ⠀ Наш футбол і так зараз не найкращі часи переживає, а тут на тобі... ще й расистський скандал... ⠀ Цей інцедент вже зараз вийшов далеко за межі стадіону Металіст. Гравців Шахтаря підтримало багато відомих у світі футболістів. ⠀ Ця ситуація - іміджева, репутаційна пляма... ⠀ Я сподіваюсь, що Динамо розбереться в ситуації і покарає тих, хто спровокував інцедент... ⠀ Футболістам Динамо респект за підтримку Тайсона і Дентіньйо. ⠀ #notoracism

Публикация от Oleksandra Loboda (@aleksika)

Тайсон – про скандал у матчі з Динамо: Мої сльози були від обурення – у футболі має бути більше поваги

У прес-аташе тренера збірної України Миколи Василькова з'явилось цілком справедливе питання.

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков розійшовся спічем на 15 хвилин щодо потенційних винуватців інциденту та покарання для них.

Колишній гравець збірної України Євген Левченко погодився з чарівною ведучою "Профутболу" і також висловив респект гравцям Динамо за підтримку постраждалих "гірників".

Відома журналістка і телеведуча Яніна Соколова не залишилась осторонь скандалу та креативно засудила некоректні дії вболівальників.

Генеральний директор телеканалу Футбол Олександр Денисов назвав скандальний інцидент приниженням справжніх вболівальників Динамо.

То что произошло во время матча Шахтер-Динамо это дно. Те кто сегодня с гостевой трибуны Динамо оскорбляли Тайсона и других бразильцев, в первую очередь этим они оскорбили и унизили тысячи настоящих болельщиков Динамо. Но есть в этом мраке и хорошая новость. Посмотрите как футболисты Динамо в критический момент ситуации поддержали Тайсона, какая сильная солидарность и уважение со стороны непримиримых соперников. Вот это момент для гордости за наш украинский футбол #notoracism #нірасизму #нетрасизму #shakhtar #dynamo

Публикация от Александр Денисов (@alexander_denysov_)

Традиційно завершимо огляд на позитивній (наскільки це можливо) ноті – підбіркою мемасів від Брутального футболу.

"Тайсона можна зрозуміти": Шахтар переміг заслужено, або Що загрожує Динамо через расизм

blog_ava
Шахтар – Динамо: відео скандального епізоду за участю Тайсона, який постраждав від проявів расизму
10:51
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Теги
Динамо Динамо Олександр Денисов Расизм у футболі Шахтар - Динамо Тайсон Тайсон Шахтар Шахтар Головне Юрій Федина Статті Ігор Бурбас Відеоновини Олександра Лобода Микола Васильков Віктор Вацко Артем Франков Євген Левченко Дентінью Дентінью
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