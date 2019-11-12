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"Как Тайсон мог что-то услышать при 25 тысячах болельщиков?" – Саленко

08:57 366 Читати українською
"Как Тайсон мог что-то услышать при 25 тысячах болельщиков?" – Саленко
Тайсон / фото из открытых источников

Бывший нападающий киевского Динамо Олег Саленко прокомментировал скандальные события в матче 14-го тура УПЛ Шахтер – Динамо.

18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон

"Инцидент с Тайсоном сбил игру – дальше все пошло в каком-то смятении. Мы видели картинку, а что там происходило – точно не известно. Будем ждать официальной информации от наблюдателей.

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В трансляции не было слышно, кто и что кричал. Насколько я знаю, когда 25 тысяч болельщиков на стадионе – не слышишь, кто и что кричит. Да еще и сам Тайсон повел себя очень откровенно в этот момент. Чтобы можно было что-то услышать, нужно, чтобы вся трибуна не пела. Для меня это загадка. Ожидаем, что по этому поводу скажет УАФ", – цитирует Саленко 1927.kiev.ua.

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Напомним, во втором тайме Классического арбитр Николай Балакин был вынужден приостановить матч из-за расистских выкриков в адрес игроков Шахтера. За свою гневную реакцию и неприличный жест с поля был удален капитан "горняков" Тайсон. Команда Луиша Каштру довела матч до победы (1:0) и увеличила свой отрыв от Динамо до 13 очков.

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Теги
Расизм в футболе Шахтер - Динамо Киев Тайсон Тайсон Олег Саленко
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