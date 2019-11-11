Тайсон – про скандал у матчі з Динамо: Мої сльози були від обурення – у футболі має бути більше поваги

Півзахисник Шахтаря Тайсон прокоментував скандальні події у матчі проти Динамо в 14-му турі УПЛ.

"Люблю свою расу, б'юся за свій колір, все, що роблю, для нас, для любові" (це цитата з треку Jesus Chorou виконавця Racionais Mc's – прим.).

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Я ніколи не замовкну перед обличчям такого нелюдського і жалюгідного акту. Мої сльози були від обурення, неприйняття і безпорадності, що я не можу нічого зробити в цей момент. Але ми рано вчимося бути сильними і готові битися. Битися за наші права і рівність.

Моя роль – битися, бити в груди, йти з піднятою головою і завжди продовжувати боротися. У расистському суспільстві недостатньо не бути расистом, ми повинні бути антирасистами. У футболі має бути більше поваги, у світі має бути більше поваги.

Спасибі за всі повідомлення підтримки. Ми продовжуємо боротися. Ні расизму", – написав Тайсон в інстаграмі.

Нагадаємо, в другому таймі вчорашнього матчу Шахтар – Динамо арбітр Микола Балакін був змушений зупинити гру – вболівальники Динамо провокували Тайсона расистськими вигуками, і бразилець не витримав, відповівши їм непристойним жестом, за що згодом отримав червону картку.

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