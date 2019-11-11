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Тайсон – про скандал у матчі з Динамо: Мої сльози були від обурення – у футболі має бути більше поваги

08:26 2578 Читать на русском
Тайсон – про скандал у матчі з Динамо: Мої сльози були від обурення – у футболі має бути більше поваги
Тайсон / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тайсон прокоментував скандальні події у матчі проти Динамо в 14-му турі УПЛ.

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

"Люблю свою расу, б'юся за свій колір, все, що роблю, для нас, для любові" (це цитата з треку Jesus Chorou виконавця Racionais Mc's – прим.).

Шахтар – Динамо: арбітр зупинив матч через расистські вигуки фанатів, які довели Тайсона до сліз

Я ніколи не замовкну перед обличчям такого нелюдського і жалюгідного акту. Мої сльози були від обурення, неприйняття і безпорадності, що я не можу нічого зробити в цей момент. Але ми рано вчимося бути сильними і готові битися. Битися за наші права і рівність.

Моя роль – битися, бити в груди, йти з піднятою головою і завжди продовжувати боротися. У расистському суспільстві недостатньо не бути расистом, ми повинні бути антирасистами. У футболі має бути більше поваги, у світі має бути більше поваги.

Спасибі за всі повідомлення підтримки. Ми продовжуємо боротися. Ні расизму", – написав Тайсон в інстаграмі.

Нагадаємо, в другому таймі вчорашнього матчу Шахтар – Динамо арбітр Микола Балакін був змушений зупинити гру – вболівальники Динамо провокували Тайсона расистськими вигуками, і бразилець не витримав, відповівши їм непристойним жестом, за що згодом отримав червону картку.

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“ Amo minha raça, luto pela cor, o que quer que eu faça é por nós, por amor... “ Jamais irei me calar diante de um ato tão desumano e desprezível ! Minhas lágrimas foram de indignação, de repúdio e de impotência, impotência por não poder fazer nada naquele momento ! Mas somos ensinados desde muito cedo a sermos fortes e a lutar ! Lutar pelos nossos direitos e por igualdade ! O meu papel é lutar , bater no peito , erguer a cabeça e seguir lutando sempre ! Em uma sociedade racista, não basta não ser racista, precisamos ser antirracista ! O futebol precisa de mais respeito, o mundo precisa de mais respeito ! Obrigada a todos pelas mensagens de apoio ! Seguimos a luta ... Net rasizmu

Публикация от Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7)

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Неймар підтримав бразильців Шахтаря, які постраждали від проявів расизму під час матчу з Динамо
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Шахтар Шахтар Динамо Динамо Расизм у футболі Шахтар - Динамо Тайсон Тайсон
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