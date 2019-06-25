Как потенциальное возвращение Неймара в Барселону может повлиять на еще один мегатрансфер – новые подробности из Испании

Сага с потенциальным возвращением Неймара в Барселону однозначно станет главной трансферной эпопеей лета. Даже в Испании признают, что это затянется надолго.

Барселона настроена вернуть в Испанию Неймара, который два года назад променял "блаугранас" на ПСЖ, став самым дорогим игроком в истории футбола (222 млн евро). Каталонцы ведут переговоры с парижским клубом о возвращении бразильца.

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Впрочем, все находится только на начальной стадии, то есть переговоры продлятся долго – минимум несколько недель. По крайней мере, так ситуация выглядит на данный момент. В Барселоне понимают, что переговоры будут длительными сразу по нескольким причинам, информирует Marca.

Прежде всего, Барселоне необходимые деньги для осуществления мегатрансфера – ПСЖ не собирается снижать цену за свою звезду, ведь контракт Неймара истекает лишь 30 июня 2022 года. Парижане настроены получить не менее 200 млн евро или рассмотреть вариант включения в сделку кого-то из игроков "блаугранас" – того же Филиппе Коутиньо. Не исключено, что вингер действительно переедет в Париж, поскольку Барселона настроена макисмально уменьшить стоимость возвращения опального бразильца.

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Кроме того, сам Неймар вынужден пойти на существенное уменьшение зарплаты – по слухам, он готов это сделать. Барселона подтверждает наличие переговоров непосредственно с нападающим, но окончательной договоренности пока нет.

Впрочем, трансферная сага вокруг Неймара не влияет на другие цели Барселоны, отмечает издание. Не секрет, что чемпионы Испании стремятся усилиться звездой мадридского Атлетико Антуаном Гризманном.

Возможное возвращение бразильца в ряды "блаугранас" вовсе не исключает подписания еще и чемпиона мира-2018. Эти два потенциальных трансфера не зависят друг от друга, единственная проблема – финансы. Барселона настроена подписать обоих исполнителей, а потому вынуждена продать минимум нескольких игроков, получить дополнительные средства. Кандидаты на уход из клуба есть, но "блаугранас" придется поторопиться, чтобы завершить трансферы как можно быстрее.

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