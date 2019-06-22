Повернення Неймара, трансфер Грізманна, відставка Вальверде: сосіос Барселони відповіли на головні питання літа

Каталонський центр громадських досліджень Estudi Press провів масштабне опитування серед офіційно зареєстрованих фанатів Барселони щодо кадрових рішень клубу.

Сосіос попросили оцінити чотири актуальні теми для каталонського гранда у літнє міжсезоння: можливе повернення Неймара, який зі скандалом покинув Камп Ноу два роки тому, трансфер Грізманна за 120 млн євро, найбільш нагальне підсилення, а також доцільність продовження співпраці з Вальверде.

Повернення Неймара

Усвідомивши помилковість власного рішення перейти у Парі Сен-Жермен, 27-річний бразилець робить відчайдушні спроби вирватись із "золотої катарської клітки". Неймар начебто прямо заявив президенту французького клубу Нассеру Аль-Хелаїфі, що хоче повернутись додому, "туди, звідки ніколи не повинен був йти". Проте, гордий емір катару, від якого залежить майбутнє зіркового форварда, далеко не єдина перешкода на шляху до резонансного камбеку.

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Більшість сосіос Барселони вважають Неймара зрадником, чия нога більше не повинна ступати на Камп Ноу. Схожої думки дотримуються 71,2% респондентів Estudi Press, які відповідали на запитання "чи прийняли б ви бразильця назад". Однак, соціологи зазначають, що кількість прихильників ідеї повернути "блудного сина" поволі зростає. Якщо навесні таких було трохи менше 20%, то зараз – 28,8%. На руку скандальному форварду зіграв, зокрема, провал каталонців у Лізі чемпіонів, адже чимало фанів вірять, що лише атакувальне тріденте Мессі-Суарес-Неймар зможе повернути "блаугранас" на європейський трон.

Трансфер Грізманна

"Він гратиме за Барселону. Це було відомо ще у березні". Нещодавня заява генерального директора Атлетіко Анхеля Хіля Маріна сильно розлютила Бартомеу, який хотів оформити трансфер француза без зайвого галасу, щоб не дратувати сосіос. Останні, схоже, досі не пробачили Грізманну скандальної документалки "La Decisión", де футболіст оголосив про своє рішення не переходити з Атлетіко у Барсу напередодні ЧС-2018.

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Більше половини опитаних (50,8%) вважають, що перш ніж підписувати контракт з каталонським клубом Грізманн повинен публічно перепросити уболівальників. Іншим 42,2% респондентів, які позитивно відгукуються про трансфер за 120 млн євро – байдуже на вибачення француза.

Найбажаніше придбання

Ні Грізманн, ні Неймар, ні Мбаппе – сосіос Барселони масово відстоюють трансфер 19-річного захисника Аякса Маттіса де Лігта. 48,8% фанів називають його стратегічною угодою "більше ніж клубу" та ідеальною інвестицією у майбутнє навіть попри захмарні комісійні для Міно Райоли (близько 20 млн євро).

Другу позицію серед трансферних вподобань уболівальників посідає вундеркінд ПСЖ Кіліан Мбаппе (32,4%), третій – Грізманн (9,6%) та лише четвертий – Неймар (3,9%). Цікаво, що мізерні 2,8% опитаних відзначили доцільність підсилюватись власними вихованцями – стільки голосів на свою підтримку отримав юний кантерано Рікі Пуїг.

Доцільність ставки на Вальверде

Головний тренер – найбільш болюча тема для Бартомеу, яка розколола керівництво навпіл. Після енфілдської ганьби чимало представників правлячої хунти вимагали у президента звільнити "Мураху", а каталонські ЗМІ масово поширювали інформацію про неминуче призначення Роберто Мартінеса. Однак Бартомеу пішов проти усіх, залишивши Вальверде ще на один сезон. Дуже ризиковане рішення очільника клубу призвело до обурення значної кількості сосіос, які досі вимагають "голову" 55-річного фахівця.

65,6% опитаних наполягають, що після погромів у Римі та Ліверпулі Вальверде недостойний залишатись тренером Барси. Хоча ті ж самі уболівальники (51,2%) називають минулий сезон у виконанні чемпіонів Іспанії більше хорошим, ніж поганим.

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