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Неймар готовий вибачитися перед Барселоною заради повернення до каталонців

10:49 460 Читать на русском
Неймар готовий вибачитися перед Барселоною заради повернення до каталонців
Неймар / Reuters

Бразилець хоче відновити свої виступи у складі іспанського гранда.

Неймар навіть планує попросити вибачення в "блаугранас", повідомляє Sport.

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Зірковий форвард вважає, що здійснив помилку, коли погодився на перехід в ПСЖ два роки тому. Французький гранд не виправдав його очікувань, і Неймар хоче повернутися в Барселону, де здобув більшість своїх трофеїв. Бразилець сподівається, що трансфер в столицю Каталонії допоможе йому повернутись в число претендентів на "Золотий м'яч" і перемогу в Лізі чемпіонів.

Цей сезон склався для Неймара вкрай невдало – ПСЖ обмежився перемогою в Лізі 1, а зірковий нападник страждав від численних травм.

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Теги
Неймар Неймар Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Іспанія Трансфери Неймар в Барселону
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