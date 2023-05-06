"Я такого футболіста не пам'ятаю": Хацкевич знищив екс-легіонера Динамо, який звинуватив киян у всіх невдачах
Колишній наставник Динамо Олександр Хацкевич відповів колишньому підопічному Карлосу Самбрано, який назвав умови перебування в київському клубі гіршими, ніж у в'язниці.
"Самбрано? Я такого футболіста не пам'ятаю. Якби він грав, то я б його запам'ятав. Він просто значився у Динамо, але на поле не виходив і нічим команді не допоміг. Він нічого не зробив для Динамо як гравець, і тому не заслуговує на мою увагу.
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Я взагалі не розумію, як футболіст, який не приніс жодної користі, може негативно висловлюватися на адресу свого колишнього клубу", – поділився Хацкевич у коментарі Fanday.
Нагадаємо, Самбрано належав Динамо з 2018-го по 2020 рік, але так і не зіграв за київську команду в офіційних матчах. "Біло-сині" продали його за 1,5 мільйона євро в Бока Хуніорс, звідки Карлоса відрахували через неналежну дисципліну. Нині футболіст захищає кольори Альянса Ліми. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.
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