"Чим було викликано те, що у матчі з Динамо Верес грав фактично резервним складом? У нас попереду вирішальний відрізок чемпіонату. В понеділок – найважливіша та найпринциповіша для нас гра, проти Миная. Це буде лобовий матч, в якому на кону буде не три, а всі шість очок. А потім ще три ключові гри – усі проти суперників, які, як і ми, вирішують питання зі збереженням прописки у Прем'єр-лізі. Тобто з прямими конкурентами.

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Тож певна ротація, враховуючи невеликий час на відновлення, звісно була необхідна. Хоча б для того, щоб отримати інформацію про гравців, які нечасто потрапляють до складу. Плюс до того, напередодні ми програли Руху 1:3, провівши дуже поганий другий тайм. І це також стало приводом для певних змін у складі на гру з Динамо. Тому не треба тут шукати якоїсь зради, а тим більше вибудовувати якісь конспірологічні версії.

Загалом це було суто тренерське рішення, яке було цілком логічне та зрозуміле. Я на вибір Шандрука ніяк не впливаю: це його компетенція і його парафія. Я сам дізнався склад на матч з Динамо за дві години до гри. І скажу відверто, мене він теж трохи здивував. Особливо воротарська позиція. Все ж таки Ющишин – це наш третій голкіпер. Хоча, зараз він фактично другий, бо Паст тяжко травмований.

Але в цьому я бачу певну тренерську стратегію: нехай гравці розуміють, що в команді завжди є конкуренція, і кожен може потрапити до складу у будь-якому матчі.

І до речі, якщо повертатися до матчу з Динамо, то у першому таймі ми, попри все, виглядали дуже пристойно. Спокійно та організовано відбивали всі динамівські атаки. До першого голу вони не завдали жодного удару по наших воротах.

Та й сам перший гол… Якби стінка не розсипалася, а прийняла удар на себе, його могло б і не бути. А збережи ми нулі до перерви, хто знає, як би все склалося далі. Можливо б така тактика на гру спрацювала, і тоді б всі казали, що це було абсолютно правильне рішення – виставити саме такий склад", – сказав Надєїн у коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, після 26-ти турів Верес посідає у турнірній таблиці УПЛ чотирнадцяту сходинку, набравши 20 очок.

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